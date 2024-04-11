葵涌八旬翁疑聞吵鬧聲望一眼被拳打　再遭掟雪糕筒　警拘印度漢

葵涌石籬一名87歲老翁，昨日（10日）途經街市對開公園，當時兩名印度裔男子疑正在爭論，聲浪太大，老翁聞聲「望咗眼」，被一名印度裔男子拳打和掟雪糕筒。老翁報案，警員經過觀察及埋伏，今日（11日）上午在石籬邨石安樓內，拘捕該名50歲印度裔男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害。



警方於昨日（10日）接獲報案，指一名87歲長者受害人在石籬街市外公園，被一名不認識的南亞裔男子用拳頭及道路標筒（俗稱雪糕筒）襲擊，造成眼角多處瘀傷，襲擊後該名南亞裔男子隨即逃去無蹤，受害人因而報警求助。

葵涌分區軍裝巡邏小隊第三隊人員案發後到罪案現場調查及在區內蒐集情報，經過一段時間觀察及埋伏後，警員最後成功於今日（11日）上午在石籬邨石安樓內拘捕一名50歲南亞裔男子涉嫌襲擊致造成身體傷害 。該名男子現正被扣留調查。警方重申會致力打擊一切暴力罪行。

案件現交由葵青警區刑事調查隊第8隊進行調查 。據了解被捕人印度裔持香港身份證，居住於石籬，他於公園與同鄉聊天期間，疑因聲浪問題，老翁途經時「望咗眼」，有人發惡拳打老翁再掟雪糕筒。

警方提醒，香港法例第 212 章《侵害人身罪條例》 第 39 條規定，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，可面臨最高3年監禁 。