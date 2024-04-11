筲箕灣私人屋苑單位闢製毒工場　警檢可卡因化學原料　38歲男被捕

毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日（10日）在筲箕灣進行反毒品行動，搗破東大街麗東海景豪苑一單位，揭發為製毒工場，檢獲大批可製成可卡因的化學原料，包括丙酮、二氯甲烷、古柯鹼糊及約250克懷疑霹靂可卡因，市值共約33萬元。警方以涉嫌「化學品管制條例」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」拘捕38歲男子，案件將於明日（12日）上午在東區裁判法院提堂。



警方檢獲大批可卡因原材料。（警方提供）

行動中，警員在該屋苑外發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。人員在該名男子手持的兩個紙皮箱內發現一罐25公升的懷疑丙酮，及一罐25公升的懷疑二氯甲烷。

警員在男子位於上址的住所單位內檢獲另外兩罐各25公升的懷疑二氯甲烷、3公升的懷疑可卡因原材料，即古柯鹼糊、一些化學原料及約250克懷疑霹靂可卡因。行動中檢獲的毒品總市值共約33萬元。

該名38歲姓楊男子涉嫌違反「化學品管制條例」、「製造危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。他已被暫控一項「販毒」罪，案件將於明日（12日）上午在東區裁判法院提堂。

警方重申，根據香港法例第145章《化學品管制條例》第2A條，任何人如明知或有合理理由相信有附表2或3所指明的任何物質將在非法生產危險藥物的過程中使用，或將用以非法生產危險藥物，則不得管有、製造、運送或分銷該物質。一經定罪，可處罰款100萬元及監禁15年。此外，香港法例第134章《危險藥物條例》亦指出，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。