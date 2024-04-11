警破7宗電騙案涉款$56萬　6男被捕最細14歲　有跑腿穿校服犯案

警方昨日（10日）搗破一個電騙集團，拘捕6名男子包括1名主腦、1名骨幹成員及4名「跑腿」，年齡介乎14至19歲，被捕人士報稱學生及無業，其中一名學生更穿校服犯案，他們分別與3月7宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，涉款56萬元。警方表示，受害人均為長者，年齡介乎70至89歲，案中騙徒佯裝成長者的親朋戚友，訛稱自己被捕，要求保釋金，而集團骨幹成員就透過朋友之間及交友程式招募「跑腿」上門收取騙款。



警方檢獲騙徒在案中所穿的衣物及電話等。（羅日昇攝）

警方搗破一個電騙集團，涉及7宗「猜猜我是誰」騙案，拘捕6名男子。（羅日昇攝）

新界北總區刑事總督察譚子偉表示，「猜猜我是誰」電話騙案受害人往往為長者，損失多年來的積蓄。警方於3月份發現在全港各區都發生多宗「猜猜我是誰」電話騙案，案中騙徒透過電話聯絡受害人，裝作他們的親朋戚友，例如兒子等等，然後訛稱被捕，需要保釋金，受害人誤以為真，於是將錢以面交方式交給騙徒，直到與家人聯絡後，才得知被騙。

其後，警方根據情報搜集及分析， 成功鎖定一個電話騙案集團，包括1名主腦、1名負責招募跑腿的骨幹成員及4名「跑腿」。「跑腿」即負責上受害人家中收取騙款的成員。譚子偉稱，骨幹成員主要透過朋友之間及交友程式招募「跑腿」。該犯罪集團涉嫌與7宗發生於3月11日至20日 的案件有關，案中的受害人均為長者，年齡介乎70至89歲。案中共損失總值56萬元。

譚子偉續稱，警方於昨日（10日)展開拘捕行動，分別於大埔區、將軍澳區、柴灣區及上水區成功拘捕6名男子，年齡介乎14至19歲，報稱學生或無業，其中有兩名中三學生，一人更身穿校服犯案。警員在行動中檢取他們犯案時所穿的衣著及電話，6名男子現正扣留調查，案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。譚子偉表示，案中一名受害人的家傭，發現有陌生人上門收取約10萬元騙款，覺得長者有機會受騙時，機警地將匪徒外貌用手機錄下， 他指出這些線索對警方調查罪案有十分大的幫助。

騙案集團骨幹成員負責招募跑腿上門收取騙款。（羅日昇攝）

警方提醒，市民應該多關心身邊的長者，因為他們較少接觸外界，容易受騙，除了家人外，甚至家傭亦需要時刻警覺，發現身邊長者有機會受騙，應該盡早提醒或者報警。而本次被捕人士都是學生或年青人，警方呼籲， 年輕人切勿為了賺取外快， 而誤墮法網， 抱憾終生。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。