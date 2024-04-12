越南幫超市偷貨轉售圖利　低市價售同鄉惹疑　警拘7人檢百萬貨

有團伙透過社交平台招募少數族裔，在大型連鎖店偷貨犯案，其後轉售圖利。警方調查顯示，犯案者會分析需求，夏天時偷防曬液；轉季時則偷衣物。團伙除了在網上放售，更控制便利店，在店內出售贓物；甚至將贓物寄往海外圖利。警方在前日（10日）採取行動，以「處理贓物」及「串謀盜竊」罪拘捕7名越南籍男女，檢獲約120萬元犯罪得益及總值超過100萬元日常用品，包括食品、藥物、電器等。



警方檢獲約120萬犯罪得益及總值超過100萬日常用品，包括食品、藥物、電器等。（梁偉權攝）

警方早前發現一個網上社交群組，主要成員為少數族裔，群組內經常出售低於市價貨物，圖片中的價錢牌亦顯示該貨物在大型連鎖店偷取。警方經調查，發現一個以越南籍人士為骨幹的犯罪集團，主腦會控制社交群組，分析需求，招募少數族裔犯案，在大型連鎖店偷取貨物，例如在夏天偷防曬液、太陽油；轉季時偷取大量衣物。犯案者得手後將貨物運送到臨時貨倉，集合大量貨物後一併運送至大型貨倉。

警方經調查，發現犯案者會用以下三種方式套現獲利。首先，犯案者會拍攝貨物，上傳到社交平台宣傳，並以低於市價發售，當有人欲購買，二人會相約交易地點。其次，集團會控制便利店，在店內出售偷回來的貨物。最後，集團會將貨物寄往海外，包括越南當地。

警方鎖定3間由集團控制的便利店，以及大型和中型倉庫，最終在前日（10日）進行「鐵冕」拘捕行動，在深水埗及旺角多個目標位置埋伏，以「處理贓物」及「串謀盜竊」罪拘捕2男5女，年齡介乎26至58歲，全部均為越南籍，包括3名便利店負責人。當中3人持香港身份證，另外4人持「行街紙」，現時獲准以現金保釋，須於5月中旬向警方報到。

警方檢獲約120萬犯罪得益及總值超過100萬日常用品，包括食品、藥物、電器等。（梁偉權攝）

警方檢獲約120萬元現金，懷疑為犯罪得益、亦搜獲約4,000件懷疑盜竊物品，包括大量日常用品，例如食品、飲品、藥物、衣物、電器等，總值超過100萬元。警方相信，該集團涉及全港113宗店舖盜竊案，現正追查贓物的來源及去向，追緝在逃人士。

警方表示，過往半年全港錄得約4,500宗店舖盜竊，比上年同期上升超過兩成。警方將繼續打擊相關罪案。

警方提醒市民及零售商，犯案者通常在超市或大型連鎖店下手，在人流多但店舖人手薄弱時犯案，偷取無加裝磁貼或體積細小貨物。警方呼籲，商戶可安裝閉路電視、防盜閘門及磁貼等，時刻保持警覺，留意可疑人士，竊犯的常見手法包括向職員詢問分散注意力，團伙趁機偷走貨物；如市民在網上購買貨物，須留意貨物來源，避免購入贓物。

根據《盜竊罪條例》，一經定罪最高可判囚10年，警方呼籲市民切勿以身試法。