警搗觀塘工廈製毒工場檢約160萬元貨　20歲青年疑因欠債犯案被捕

一名無業20歲青年懷疑因為欠債鋌而走險，租用觀塘區一工廈單位，以工作室作掩飾，實質為製毒工場，最終涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」被捕。警方重案組搜查檢獲1.3公斤、市值約港幣160萬元的懷疑霹靂可卡因和可卡因，以及多種製毒及包裝工具。被捕人將於明日（15日）在觀塘裁判法院提堂。警方強調，製毒、販毒屬可判處終身監禁的嚴重罪行， 以本案檢獲的毒品數量為例，法庭的量刑起點為23至26年監禁。



一名無業20歲青年懷疑因為欠債鋌而走險，租用觀塘區一工廈單位作為製毒工場被捕。（黃學潤攝）

東九龍總區重案組第1A隊偵緝高級督察盧業威簡報案情，指較早前發現黑幫背景犯罪集團，於觀塘工廠大廈開闢製毒工場，製作霹靂可卡因非法供應本地市場。經過警方深入調查，上周五（12日）拘捕一名20歲姓陳男子，在他身上檢獲23包已包裝、共重500克的懷疑霹靂可卡因。警員再據法庭手令搜查相關製毒工場，在單位內搜出另外26包已包裝好的懷疑可卡因，以及約170克懷疑可卡因粉，即是製造霹靂可卡因的材料，以及多種製毒及包裝工具。

案中20歲男子有黑社會背景，懷疑因為欠債被犯罪集團操控，自行租用單位從事製毒及販毒工作，以換取報酬，相信他具有其中一個製毒工序的知識。被捕男子正扣留，將被落案起訴一項「製造危險藥物」罪及一項「販運危險藥物」罪，明天（15日）在觀塘裁判法院提堂。案中警方共檢獲1.3公斤的懷疑霹靂可卡因和可卡因，市值約港幣160萬元，相信已截斷犯罪集團的供應鏈，並會繼續追查毒品材料來源及以及追捕幕後主腦。

本案法庭的量刑起點為23至26年監禁

警方提醒，「製造危險藥物」及「販運危險藥物」 同屬可判處終身監禁的嚴重罪行， 以本案檢獲的毒品數量為例，法庭的量刑起點為23至26年監禁。警方藉此提醒巿民， 販運毒品不但會為自身帶來嚴重後果，亦會令吸食者身體承受永久傷害， 警方會繼續積極打擊毒品罪行，巿民亦要堅決向毒品說不，令販毒集團無法運作下去。