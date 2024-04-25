57歲鄧愛儀離紫田村後失蹤 欣澳岸邊遺財物 跨部門海陸空搜救
撰文：凌逸德
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一名57歲女子昨午（24日）離開屯門寓所後失蹤，家人昨晚9時許報案求助。及至今（25日）午2時許，據悉警方追查到事主的手機訊號，最後顯示位置為港鐵欣澳站附近岸邊，警員趕抵於岸上發現事主財物，懷疑她墮海。消防蛙人、水警及政府飛行服務隊等展開搜救，暫未有發現。據了解，女事主患有情緒病。
57歲女子鄧愛儀昨日（24日）下午離開其位於屯門紫田村的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。她身高約1.5米，體重約41公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄短直黑髮。她最後露面時戴黑色眼鏡及黑色口罩，身穿黑色外套、藍色牛仔褲、黑色運動鞋及攜有一個黑色袋。
警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 3113，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
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