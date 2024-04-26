42歲裝修工四個月屢竊「三無」大廈　涉多區9案掠$72萬財物終落網

警方拘捕一名42歲本地男子，涉嫌與今年1至4月發生的7宗爆竊案及2宗企圖爆竊案有關，昨日（25日）他在西區重施故技時終於落網，現正被扣查 。警方相信疑犯單獨犯案，主要針對舊樓及三無大廈，尾隨住戶進入大廈後，撬開單位大門進行爆竊，一共掠走值約72萬元財物，最高一宗盜走值約52萬元的珠寶。



爆竊案件主要分佈在港島西區，有6宗；其餘3宗在元朗、大埔區發生。（任葆穎攝）

今年1月至4月期間，警方接獲9名市民報案，指單位大門被硬物撬開，家中有搜掠痕跡，損失財物，包括現金、手錶及珠寶等，損失金額約72萬元。警方經調查後，發現所有竊案發生在日間，相信賊人趁日頭單位沒人在內，先後到港島、元朗及大埔等舊樓或三無大廈犯案。

西區警區刑事總督察盧健邦指，有關大廈沒有上鎖大閘，相信賊人尾隨住戶進入大廈，隨後用螺絲批或鐵筆等硬物，撬開目標單位大門進行爆竊。經過翻查大量閉路電視，警方鎖定一名男疑犯，昨日（25日）西區分區特遣隊隊進行反爆竊行動中，拘捕一名42歲本地男子，他當時在西區單位進行爆竊。

西區警區刑事總督察盧健邦交代案件。（任葆穎攝）

被捕男子報稱任職裝修工人，警方相信男子為單獨犯案，正調查男子有否牽涉其他同類型案件，稍後不排除落案起訴男子，案件交由西區警區重案組第一隊跟進。據悉，損失最高一宗案件金額高達52萬，涉及珠寶。

警方指，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪最高判監14年，市民切勿以身試法。並呼籲市民鎖好門窗，避免將大量財物存放在家中，並考慮安裝防盜系統及高質素閉路電視。若發現可疑人物，應聯絡警方。