泰抵港男女涉攜$470萬大麻花大麻糖　行李X光異常惹海關起疑拉人

一名內地女子與一名本地男子，今日（26日）分別從泰國曼谷和清邁飛抵本港，海關人員為兩人清關時，發現其行李X光影像異常，揭發兩人合共攜帶22.3公斤懷疑大麻花來港，當中男子另涉藏有少量含四氫大麻酚（THC）的軟糖，全部毒品總值約470萬元。兩名男女涉嫌販毒被捕，海關相信已成功從源頭堵截該批毒品流入本港市面。



海關分別在兩名從泰國抵港男女的行李內，檢獲共22.3公斤懷疑大麻花，以及少量含四氫大麻酚（THC）的軟糖，毒品總值約470萬元。（王譯揚攝）

被捕內地女子33歲，報稱任職美容師；男被捕人則25歲，報稱為飲品店職員。海關毒品調查科機場調查課調查主任陳煒森表示，兩人行李箱的X光影像顯示，箱內物品形態相近、密度平均，與一般旅客攜帶的個人物品有顯著分別，關員因此起疑，經深入檢查後，分別在兩人的行李內，檢獲12.9公斤和9.3公斤懷疑大麻花；男子的行李內另檢獲少量含四氫大麻酚的軟糖。關員隨即以涉嫌販運危險藥物拘捕兩人，案件交由海關毒品調查科跟進，正調查兩人有否收取報酬。海關亦會繼續調查毒品來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關在兩名從泰國抵港男女的行李內，檢獲共22.3公斤懷疑大麻花，其中男子的行李內另有少量含四氫大麻酚（THC）的軟糖，毒品總值約470萬元。（王譯揚攝）

陳煒森指出，本月至今已有11宗航空旅客販毒案件，當中5宗涉及大麻花，都是將毒品放置在旅客的寄艙行李內。涉及大麻花的案件，毒品均以真空包裝，相信是為了掩蓋濃烈的大麻氣味。海關強調會繼續加強執法，適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的航空旅客作清關檢查，從源頭打擊毒品流入本港。

海關在兩名從泰國抵港男女的行李內，檢獲共22.3公斤懷疑大麻花，以及少量含四氫大麻酚（THC）的軟糖，毒品總值約470萬元。（王譯揚攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。