有片｜追夢咖啡師apm遇竊　僱主不忿好員工被偷手機發帖代出頭

觀塘apm Lobby Cafe本月中發生偷竊案，賊人在收銀枱前徘徊良久，待女店員轉身入廚房之際，偷去其蘋果手機。店主不忿勤奮好員工被偷手機，在網上發帖代出頭，閉路電視片段可見一名中年男子單手拔去手機叉電線，拿走手機。



被偷手機的店員Suki指平日多是她自己一人顧店，事發時正在廚房工作，她一度以為手機掉在地上，「最少搵咗10分鐘都搵唔到」，心知不妙於是向毗鄰髮型屋求助，尋獲老闆Jacqueline查看閉路電視並報警。Jacqueline大讚Suki刻苦耐勞，知道咖啡店經營困難，凡事為公司設想帶動生意，所以事件後股東們設法協助Suki，亦希望警方早日將賊人緝拿歸案，為Suki討回公道。



事發於本月17日，apm Lobby Cafe收銀枱上的手提電話被人偷去，手機內滿載咖啡師Suki一萬多張珍貴照片。帖文由咖啡店店主上載，附有一段56秒的閉路電視片段，目擊一名身穿深色短袖衫、藍色短褲及戴眼鏡的中年男子先是走近收銀枱觀察，然後轉身離去，其後又隨即折返，繼續在收銀枱附近徘徊及觀察枱面上的物件，見時機成熟，單手拔去手機叉電線，拿走該手機，轉身快步離去。

《香港01》今日（28日）到咖啡店向事主Suki了解，她表示，事發時她把手機放在收銀枱充電，「個mon（屏幕）着緊」，而她當時正站在收銀枱旁邊的廚房內，剛好背對收銀枱。當她走出廚房尋找手機時，發現手機不見了，她一度以為手機掉在地上，「最少搵咗10分鐘都搵唔到」，只能急求救毗鄰髮型屋，再找到店主翻看閉路電視，始揭發賊人趁其不備偷手機。

《香港01》尋獲事主，她表示，「最少搵咗（手機）10分鐘都搵唔到」，只能急向老闆求救查看閉路電視。（吳詠瑩攝）

咖啡店店主Jacqueline得悉Suki的遭遇心有不忿，於是網上發文為Suki出頭，又上載當日的閉路電視片段，盼廣大網民能夠幫手尋找被盜的手機。Jacqueline及公司其他股東亦資助她再購入一部新手機，但Suki得悉店主因公司生意不佳，曾提出想「睇風水」，因此Suki表示希望店主能夠先用這筆錢「睇風水」，再用剩餘的金錢買手機。

Jacqueline大讚Suki刻苦耐勞，放假都會回來咖啡店幫手，從不計較超時工作，就算「病咗都要堅持返工」。作為僱主必然會按工作日數出糧，同時非常感謝Suki凡事為公司設想帶動生意，會設計海報宣傳咖啡店。她知道Suki正經營自己的咖啡品牌，希望她能夠達成夢想。

她又指，Suki為人非常有愛心，家裏雖小，卻飼養了8隻流浪貓。Jacqueline多次感嘆Suki的悲慘遭遇，指對方一年前曾慘遭賊人入屋爆竊，「一年後又係要報警，點解命運係咁嘅？」而且生活拮据，就連頭髮也是隔壁髮型屋免費幫她修剪。她說，Suki的iPhone電話並非新型號，已經十分老舊，卻被人偷走，「最緊要係啲相，萬幾張相無晒，全部回憶無晒。」

4月17日晚上8時22分，警方接報觀塘apm咖啡店一名女職員報案，指查看閉路電視發現自己的手機被賊人盜去，觀塘刑事調查隊接手跟進，案件列作「盜竊」處理。