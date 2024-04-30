銅鑼灣餐廳遭爆門失逾$5萬　警拘28歲欠債前員工　起回大部分失款

周日（28日）銅鑼灣渣甸坊48號一餐廳遇竊，失逾5萬元現金。灣仔警區刑事部聯同灣仔分區特遣隊昨日（29日）成功偵破案件，並拘捕一名28歲本地男子，據悉他為該餐廳前員工，債台高築，涉嫌打餐廳門鎖後潛入犯案，從收銀機偷取3,500元及在職員儲物櫃內偷取50,000元現金。行動中，警方起回大部份失款 。



警方翻查閉路電視成功拘捕一名男子，並起回大部分失款、犯罪時所用的工具及身穿衣物。（陳浩然攝）

灣仔警區刑事調查總督察劉曉徽表示，警方周日（28日）接報，指銅鑼灣渣甸坊一間地舖餐廳遭受爆竊，損失約53,000元。警方翻查閉路電視，發現一名賊人當日凌晨約1時，以螺絲批及鎚仔破壞店舖正門鎖頭，潛入搜掠一輪後，從收銀機中偷取3,500元及在職員儲物櫃內偷取50,000元現金，然後逃去。

警方經過情報分析同深入調查後，迅速鎖定疑犯行蹤及身份，在昨（29日）晚成功拘捕一名28歲姓葉本地男子，他涉嫌「爆竊」，並在其住所中起回48,500元失款，以及他犯案時所使用工具及衣物。據了解，被捕男子欠欠債纍纍，為餐廳前員工。

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灣仔警區刑事調查隊第七隊主管林信諾偵緝督察稱，五一黃金週長假將至，市民可能會離境，或較多時間離開住所，故不法之徒會乘機入屋或店舖爆竊。警方提醒大家 ，離開住所或店舖緊記要鎖好門窗 ，同埋避免擺放貴重財物或大量現金於處所內，並要加強門窗的保安措施。林信諾續指，大廈的物業管理及保安員，應要時刻保持警覺，留意有沒有陌生人士在大廈附近出現，如有發現應該要主動釐清他們的身份及到訪目的，如果認為有可疑就應該立即通知警方。

警方重申，灣仔警區會繼續提倡警民合作，同時會採取高姿態巡邏，防止及打擊爆竊罪案。「竊屬」嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

灣仔警區刑事調查總督察劉曉徽（右）、灣仔警區刑事調查隊第七隊主管林信諾偵緝督察（左)交代案情。（陳浩然攝）

餐廳負責人陳先生當日受訪時表示，儲物櫃其中一格內，分別由上至下疊放了小量散鈔、一個載錢的收銀箱及裝載了10多萬元現金的膠袋，疑賊人在黑暗中行事，未敢開燈或用電筒，故視野不清，只偷走了散鈔及收銀箱內的現金，合共約53,500元，惟相信未發現膠袋內的錢，故另外20多萬元幸保不失。陳先生指，閉路電視片段拍到一名用黑色垃圾袋包裹身體的賊人犯案。認為早有預謀，「5分鐘可以做晒咁多嘢，入門出門偷晒所有嘢，覺得係有計劃過嘅行動。」故早就懷疑是熟人所為。

陳先生在案發當日（28日）已懷疑是熟人所為。（黃學潤攝）

一名男子在後巷用黑色垃圾袋笠身，其後蹲在地上，左右張望。（受訪者提供）