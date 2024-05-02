雲漢邨老翁丟腐液膠樽出街傷女途人　警：缺公德心　非無差別傷人

觀塘雲漢邨本周二（30日）發生高空墮物案，一名女途人被高處墮下的腐蝕性液體濺中受傷，警方事後拘捕76歲男住客。警方稱，疑犯是長者住屋的住戶，他將兩個差不多用完的腐液膠樽隨手掉出街，已致殘餘腐液傷及途人；相信老翁此舉乃因缺乏公德心，並非「無差別」傷人行為。被捕老翁涉嫌傷人，明天（3日）在觀塘裁判法院提堂。



兩個膠樽內的腐液都差不多用完。（翁鈺輝攝）

警方秀茂坪警區刑事調查隊督察姚詠蕾今日向傳媒簡報案情稱，警方於本周二（4月30日）下午1時23分接報，指雲漢邨漢柏樓有兩個疑裝有腐蝕性液體的膠樽從高處墮下，其中一個膠樽內的通渠水濺出，濺中途經的73歲女途人，經調查後於同日下午5時半左右，以「傷人」罪拘捕1名76歲男子。

烑續稱，警方於漢柏樓一樓一個單位的公用廚房洗手盆旁垃圾桶內，檢獲兩個樽蓋，經檢查與掉落街的兩個膠樽吻合, 相信疑犯通渠後，將兩個膠樽從窗口掉出街，結果殘餘的通渠水傷及女途人。傷者頸項及手臂紅腫，送院經治理後已經出院。疑犯涉嫌傷人，本周五在觀塘裁判法院提堂。

姚指出，該單位屬於長者住屋，為4至5人單位，有共用廚房。兩樽腐液都差不多用完，老翁在短時間內將它們丟出街，結果殘餘液傷及途人。

秀茂坪警區刑事總督察劉泳鈞稱，相信此為單一事件，是疑犯缺乏公德心，妄顧樓下途人的人身安全，而非意圖「無差別」傷人。他提醒巿民，傷人及高空擲物同樣可被判入獄及罰款，巿民切勿以身試法。