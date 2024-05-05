44歲男旺角街頭暈倒　昏迷送院搶救

旺角有人暈倒昏迷。今（5日）午4時41分，一名男子途經登打士街與砵蘭街交界時，突然暈倒，途人見狀報警。救援人員接報趕至，發現44歲姓蔡事主陷入昏迷，隨即將他送往廣華醫院搶救。據了解，事主有患病紀錄。

