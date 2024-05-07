上水攔車截劫｜貨van遭私家車迎頭撞　司機捱斬被搶提煉黃金材料

上水發生攔車斬人劫案。今日（7日）傍晚5時38分，一輛客貨車駛至上水奕翠園對開近天平路時，突被另一輛私家車攔截猛撞，私家車跳出4名惡煞，持刀向客貨車司機施襲，逞兇後全部逃去。客貨車司機頭、肩中刀浴血，幸仍清醒，被送往博愛醫院治理。據了解，惡煞當時搶走數袋共載有10樽提煉黃金原材料的物品，其後在附近一帶尋回；事後一名女子在警車上助查，警方正調查事件。



蒙面漢手持數袋物品逃去。（讀者提供車cam影片截圖）

代為報警的目擊者曾先生憶述，過馬路期間突聞「砰」一聲巨響，涉案發現兩車相撞，他起初以為有人倒車時發生意外，其後赫見3名蒙面漢從白色私家車落車，「係咁扑（客貨車）右邊玻璃！（客貨車）司機有踩油走但走唔到！」客貨車司機最終遇襲受傷，該3男則在車內掠走3袋物品「攞住3袋嘢走，跌咗一袋，跟住執返。」3男最終往上水泳池方向逃去，客貨車司機曾負傷追截，惜無功而還。

根據讀者提供的車cam片段可見，涉案白色私家車一早停於奕翠園對開，當客貨車駛至時，即越線迎頭狂撼，其後車上跳出蒙面惡煞，最後其中一人手持數袋物品逃去。片中可見，當時有途人及跑步人士路經，亦有的士司機落車查看，幸無殃及池魚。

▼ 案發時車cam 影片 ▼



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去年3月25日，同一地點亦曾發生斬人案。一名有上水和勝和背景的男子，由女友駕車載往奕翠園對開，打算取回停泊上址的貨車。惟他落車走向貨車期間，一輛黑色私家車駛至，3名刀手向其狂斬，他右手臂、右大腿、右小腿中刀，被送往北區醫院治理。

▼ 案發後現場情況 ▼



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