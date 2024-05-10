元朗膠管廠三級火警　逾160人撲火　男傷者身體逾50%燒傷

元朗庸園路永寧村一間膠管廠今日（10日）凌晨發生三級大火，釀成一傷。消防處北區消防區長（新界北）（署理）黄震安交代案件，指消防處今日凌晨0時39分接獲報告，指元朗庸園路永寧村一個塑膠工場及貨倉發生火警，消防員凌晨0時44分到場，由於火勢猛烈，消防處凌晨1時正將火警升為三級，火場是一個兩層高的鋅鐵構築物，面積20米乘40米，消防處總共出動161名消防及救護人員，共用3條喉及3隊煙帽隊、38輛消防車，以及5輛救護車，事故中有一人受傷，火勢凌晨3時30大致被救熄，但消防員仍需要在場進行降溫工作，防止死灰復燃，火警起因尚在調查中。



消防到場撲火。（消防處facebook圖片）

另外，消防員今次面對各項挑戰，首先火場面積大，達到20米乘40米，而且溫度極高，現場擺放大量膠管，造成大量濃煙，加上火場和水源有一定距離，消防員需要從火場700米外舖喉灌救，並需要調動更多人手。

消防處梨木樹救護站主管、高級救護主任馮新妍表示，該名傷者為男性，傷勢為二級燒傷，燒傷的面積佔身體總面積超過50%，傷者由救護員進行初步治理之後，送往屯門醫院接受進一步治理。

消防處梨木樹救護站主管、高級救護主任馮新妍、消防處北區消防區長(新界北)(署理)黄震安、警務處元朗分區助理指揮官（行動）總督察麥鍶煒（左起）交代案情。

警務處元朗分區助理指揮官（行動）總督察麥鍶煒指出，警方凌晨0時49分抵達火警現場，協助傷者送院治理，火場有3名員工自行疏散，警方在今次行動中調派新界北衝鋒隊和元朗軍裝巡邏小隊共16人，目前現場交通暢順，沒有波及附近民居，無需疏散，相信傷者當時在二樓員工休息室，嘗試撲火而遭到燒傷。

警方表示，今日（10日）凌晨0時40左右接獲多人報案，指元朗庸園路永寧村一間廠房發生火警，消防接報到場將火救熄，經初步調查，消防未能確定起火原因，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分，61歲李姓男員工清醒被送往屯門醫院治理。