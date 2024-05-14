警將軍澳打擊交通罪行　包括駕駛未經發牌電動車　拘4人控55人

警方表示，將軍澳警區留意到有道路使用者，在單車徑上作出各種違法行為，對其他駕駛者或行人構成危險，將軍澳警區特遣隊、交通隊、軍裝巡邏小隊及警犬隊一連四日（本月11日至本月14日）在區内展開代號「朝陽」的行動，合共拘捕4名本地男子，年齡介乎19至48歲，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。



將軍澳警區留意到有道路使用者在單車徑上作出各種違法行為，對其他駕駛者或行人構成危險，將軍澳警區特遣隊、交通隊、軍裝巡邏小隊及警犬隊一連四日（本月11日至本月14日）在區内展開代號「朝陽」的行動。（警方提供）

行動中，警員亦檢控另外46名本地男子、2名外籍男子、1名非華裔男子、5名本地女子及1名外籍女子，年齡介乎16至75歲，涉嫌「在行人路上踏單車」或其他與單車相關違例事項。據了解，被捕外籍男子來自新加坡，涉案非華裔男子則是巴基斯坦裔，被捕外籍女子來自印尼，全部人持護照到港。

將軍澳警區留意到有道路使用者在單車徑上作出各種違法行為，對其他駕駛者或行人構成危險，將軍澳警區特遣隊、交通隊、軍裝巡邏小隊及警犬隊一連四日（本月11日至本月14日）在區内展開代號「朝陽」的行動。（警方提供）

警方稱，提升道路安全是將軍澳警區的行動的首要項目。警方非常重視道路安全，日後亦會繼續採取相關的執法行動，並會派出軍裝及便裝的單車巡邏隊員以打擊相關違例事項。警方呼籲市民遵守交通規例，切勿使用任何未經運輸署發牌的電動車，否則可能違反《道路交通條例》第374章及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。