無業漢亮刀劫便利店不果　登的士逃走再劫司機$450元　警半日拉人

錦田昨日（14日）凌晨發生連環搶劫案，一名男子先在一間便利店內亮刀並宣稱搶劫，男職員叫喚求助力保不失；賊人逃走後登上一輛新界的士，再亮刀指嚇司機，劫走450元後逃去。警方經調查後，昨午拘捕一名41歲無業男子，並在其住所及住所一公里以外草叢，分別檢獲一把懷疑案發時使用的生果刀及犯案衣著。



警方檢獲一把懷疑案發時使用的生果刀。（蔡正邦攝）

警方昨日凌晨3時接報，指一名男子在指錦田一間便利店裏亮出生果刀，指嚇一名25歲姓張男職員並宣稱打劫，該職員馬上叫喚求助，幸沒有金錢損失。賊人其後登上一輛新界的士往錦上路方向逃走，並要求司機載他到一個較清靜地區，惟途至八鄉路時，賊人突然亮出一把17厘米長的生果刀，72歲姓李男司機因擔心人身安全便交出450元，賊人得手後逃去無蹤。

元朗警區刑事部跟進調查，迅速鎖定賊人身份，同日下午2時在元朗區內以涉嫌「搶劫」拘捕一名41歲姓簡本地男子，他報稱無業，現正被扣留調查。警員在被捕人的住所及住所一公里以外草叢，分別檢獲一把懷疑案發時使用、長約17厘米的生果刀及犯案時的衣著。

該名被捕人現正已被暫控一項企圖行劫罪及一項行劫罪，案件將於5月16日在屯門法院提堂。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，「搶劫罪」一經定罪，最高可判處終身監禁。警方表示，今次迅速破案有賴翻查閉路電視以作分析，因此呼籲市民，如居住在近郊地區，應該安裝閉路電視保障財產安全。