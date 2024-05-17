海關冚深水埗劏房公屋私煙倉　檢90萬貨拘2男女　罪成或扣分收屋

香港海關於今日（17日）搗破三個私煙儲存及分銷中心，分別位於深水埗區內的唐樓劏房及元州邨公屋單位，檢獲共90萬元私煙，拘捕兩名分別71歲男子及60歲女子，兩人俱報稱無業，互不相識。據了解，涉事公屋單位與被捕女子有關，海關指會在法庭審結案件後，通知房屋署跟進，若單位被用作非法用途可扣15分，若在兩年內被扣滿16分可被終止租約。



海關於深水埗拘捕兩男女，並檢獲90萬元的私煙。（羅日昇攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥頌賢表示，今日中午（17日），海關人員在深水埗截查一名可疑女子，於其身上搜獲小量懷疑私煙後，估計她正在元州邨一帶進行私煙分銷活動。人員將她押往附近一個唐樓單位調查，在一個約50呎劏房內，檢獲約3,000支懷疑私煙，關員立即作出跟進調查。

其間，人員再發現另一名可疑男子，並在同一單位內的另一劏房內，發現約18萬支懷疑私煙，該男子懷疑為單位負責人。關員其後將該名女子帶至其元州邨住所搜查，再搜獲約7,000支懷疑私煙。行動中，海關一共檢獲約20萬支私煙，市值約90萬港元，應課稅值約66萬港元。

經海關初步調查，三個私煙儲存及分銷中心已經運作數月，涉案人士利用劏房單位作為主要私煙儲存倉庫，並且利用公屋單位以存放小量私煙，以便售賣予區內用家及分散風險。初步資料顯示，涉事公屋單位面積150至200呎，為一至二人單位，單位有生活痕跡。至於被捕女子是否戶主，是海關的調查方向之一。

海關相信，今次行動已經成功瓦解一個活躍於區內分銷私煙的團夥。另外，如果經調查後，證實有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後，通知房屋署跟進。

根據房屋委員會執行的屋邨管理扣分制，將出租單位作非法用途，公屋租戶或者中轉房屋的持證人可以被扣15分；如果租戶或者持證人兩年內被扣滿16分，其租約會被終止；該等人士在終止租約後5年內，不可以再申請公屋。

海關特別提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。