騙徒利用報失身份證開戶口　兼扮受害人重領電話卡　洗黑錢$130萬

詐騙集團利用報失身份證，開設多個銀行戶口及網上戶口洗黑錢。警方經調查後拘捕6人，包括集團主腦，涉及款項130萬元。



警方網絡安全及科技罪案調查科昨日（17日）展開「祥麟」行動，搗破一個本地詐騙金融機構及清洗黑錢集團，拘捕6名本地人士，當中包括1名集團主腦及2名骨幹成員。該集團於去年7月至今年2月期間，利用5張已報失的身份證開設了14個銀行﹑5個其他金融機構的網上戶口，然後利用這些戶口洗黑錢，為了逃避偵查，每個戶口只會使用約1星期至1個月的短時間。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁指出，犯罪集團利用其中一名受害人資料開設網上銀行戶口後，會啟動由銀行提供﹑簡稱「入錢易」的 「電子直接扣賬授權」服務，再將30萬港元從受害人的兩個銀行戶口，轉帳至利用該名受害人資料所開設的網上銀行戶口，然後再轉帳至犯罪集團控制的其他銀行戶口。由於申請啟動「電子直接扣賬授權」功能時，銀行會向申請人以短訊方式發出一次性密碼以驗證申請人身份，而為了收到這個一次性密碼，犯罪集團事前曾假扮成該名受害人，申請將電話號碼轉台以獲得新電話卡，從而取得受害人電話號碼的控制權。

鄭澤仁指，警方會繼續與不同持分者合作，以加強預防及打擊騙案及科技罪案嘅成效。（黃偉民攝）

經過分析過往案件及情報搜集，警方鎖定涉案人士後於昨日展開拘捕行動，在全港多個地點以涉嫌「串謀詐騙」同「洗黑錢」罪拘捕了5男1女，當中包括1名集團主腦以及2名骨幹成員，年齡介乎33至58歲，行動中檢獲了8部手提電話及1部手提電腦，拘捕行動仍在進行中。

警方提醒市民，「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪皆為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處 14年監禁，而犯罪得益亦有可能會被充公。警方亦提醒，現時有各式各樣的簡化網上銀行服務，騙徒會以不同的手段利用這簡化程序騙取市民金錢。警方呼籲市民要好好保護個人資料，以免被不法之徒挪用，亦都要保護好自己的所有網上戶口，定期更改密碼，檢查戶口有否出現可疑交易，一旦有懷疑，應立即致電警方防騙易熱線18222求助，同時下載警方「防騙視伏App」，以提升識別騙案能力。