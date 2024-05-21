炒賣虛擬演講門票詐騙網站爆煲　至少10人中招失$510萬　3人被捕

一個詐騙團伙開設網上平台炒賣個人演講虛擬門票，租用甲級寫字樓單位設投資講座，誘騙市民以現金及虛擬貨幣作出投資。經調查後，警方以「串謀詐騙」罪拘捕2男1女，團伙以高息存款吸取資金，門票價格不斷被炒高，實際上平台會員「賺取嘅其實是其他受害人嘅錢」。團伙以15000泰達幣回購門票分拆再上架，由於未有足夠會員參與最終「爆煲」，平台最終在今年1月關閉，投資者無法取回本金，至少10名受害人損失510萬元，最大一宗涉款136萬元。



秀茂坪警區署理助理指揮官文卓禧表示，自今年5月起，接獲多宗受害人報案，指一個本地投資詐騙團伙，在2022年11月起營運2個詐騙網站，亦在九龍灣租借一個甲級寫字樓單位，以舉辦投資講座，誘騙市民以現金及虛擬貨幣作出投資。初步調查顯示，至少有10名受害人跌入騙局。

在今年1月，詐騙集團網站相繼關閉，受害人無法取回資金，10名受害人損失金額高達510萬元。秀茂坪警區重案組其後接手調查，至今調查顯示，10名受害人均被誘騙參予講座，然後在平台投資，炒賣個人演講虛擬門票，網站同時提供高息貸款，吸引受害人投資。經深入調查，警方於上周四（16日）展開行動，以「串謀詐騙」拘捕2男1女的集團主腦及骨幹，年齡介乎33至40歲。

高息存款計劃吸資金 警：賺取嘅其實是其他受害人嘅錢

秀茂坪警區重案組督察譚浩然指，一直留意區內不同科技罪案、詐騙案件及相關罪案趨勢，留意到今年5月，10人分別報案，指稱有詐騙集團設置虛擬的網上平台，訛稱可以透過炒賣由騙徒舉行的網上演講門票，以獲取回報，同時騙徒亦提供高息存款計劃，吸引受害人作出大金額的投資，以「高回報，低風險」的賣點，去誘騙受害人參與。

秀茂坪警區重案組接手調查，分析受害人的交易記錄，針對分析結果進行大範圍的閉路電視分析及情報收集，上周四拘捕行動，拘捕兩名男女主腦，行動後的調查，再找到5名受害人，於昨日（20日）再拘捕一名男骨幹，並檢取手提電話及部分現金。

譚浩然表示，集團主腦會邀請受害人到甲級寫字樓舉辦投資講座，以建立信任，以「高回報，低風險」作招徠，誘騙受害人在騙徒自設的網站平台上炒賣演講門票。詐騙集團會首先安排會員，提交高昂的參與費用，並透過現金，或者加密貨幣形式，不斷向受害人收取投資的金額。集團主腦會賣出多張門票，每張門票底價100泰達幣（約780元港幣)，由於受害人人數比門票數量多，因此門票在短時間內賣清，詐騙團伙除收取高昂的手續費（100泰達幣）外，亦指示受害人在其他日子以更高價錢，提價300泰達幣，轉售比其他受害人。

詐騙團伙亦報稱會以15000泰達幣回收所有的門票。當詐騙團伙以15000泰達幣回購門票後，分拆成兩張再放上平台交易，同時提供高息存款計劃，收取大量資金，去營運網上平台。其後由於大量門票達到回收價，加上未有足夠人數參與，集團主腦無法再以分拆形式去營運平台，亦無辦法還款給高息存款的受害人，最終受害人想取回本金的時候，騙從會以不同的手法拒絕，或以收取高昂的行政費先可處理，最後受害人蒙受損失。

據了解，最大一宗案件涉款130萬元，各受害人在投資前，需繳付2萬元至9萬元不等的費用。至於3名被捕人均報稱貿易公司銷售經理，他們所租用的地方為一間貿易公司的開放式辦公室，但相信該公司與案件無關。

文卓禧提醒市民，投資涉及風險，要留意投資產品性質，並提醒親友以免受騙。如有懷疑，可致電24小時防騙熱線18222或使用防騙伺服器。他又呼籲，如有資料與今次案件相關，可聯絡警方。根據《刑事罪行條例》（第200章）第159C條，任何人干犯普通法下的串謀欺詐罪，罪成可被判處監禁14年，市民請勿以身試法。