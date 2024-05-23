海關截快遞包裹揭書型木盒藏冰毒　拘30歲收貨男共檢$520萬毒品

海關偵破一宗速遞快件販毒案。人員於上月（18日）在深圳灣管制站截查一個聲稱載有書本的速遞快件，經細心檢驗後，最終於快件中的6個書型木盒的夾層中，檢獲5公斤冰毒。人員於昨日（22日）採取行動，拘捕一名報稱無業的男子。此外，人員押解被捕人到附近住宅搜查，再檢獲3.5公斤冰毒及少量海洛英。行動中，海關共檢獲8.5公斤冰毒及300克海洛英，市值520萬元。



海關於行動中共檢獲520萬毒品，包括8.5公斤懷疑冰毒及300克懷疑海洛英。（陳浩然攝）

海關拘捕一名30歲無業收貨男，檢獲520萬元毒品。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥交代案情稱，海關人員於4月18日在深圳灣管制站，截查了一個報稱載有書本的速遞快件，而該快件是是由美國經內地寄到一個位於葵涌的物流倉庫。姚文顥續指，經人員細心檢查及利用X光機發現異常影像後，最終發現快件中的6個書型木盒的夾層中內藏5公斤懷疑冰毒。海關毒品調查科隨即接手跟進調查，並於昨（22日）午在東區展開監控遞送行動，其間一名男子前來收取該快件，並將快件帶到鰂魚涌一住宅大廈內，人員隨即將他拘捕。

販毒集團利用書型木盒藏毒。（陳浩然攝）

其後，人員押解被捕男子到附近的住宅單位進行搜查，再於單位內發現3.5公斤懷疑冰毒、300克懷疑海洛英及一批毒品包裝工具。行動中，海關共檢獲8.5公斤冰毒及300克海洛英，市值520萬元。姚文顥稱，該名30歲被捕男子，報稱無業；他被控兩項罪名，包括一項企圖販運危險藥物罪名及一項販運危險藥物罪，周五（24日）在東區裁判法院提堂。據了解，被捕男子收取約1至2萬元的報酬替販毒集團收取貨物。

姚文顥續稱，販毒集團利用物流業的特性，選擇一些物流倉作長時間的暫存，試圖掩人耳目逃避執法人員的偵查，但最終海關成功偵破案件。姚文顥指，海關相信已經搗破一個剛成立的毒品儲存及分銷中心。

海關呼籲物流及運輸界從業員，如果遇到一些新客戶應該特別提高警覺，尤其是他們只用即時通訊的軟件聯絡時，就需要特別小心，以提防被利用運送毒品。海關又建議物流業界盡可能要求這些客戶提供更多資料，例如公司登記文件、貨物有關資料、發票及裝箱單等紀錄作為參考，減低被販毒集團利用公司進行販毒活動。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。