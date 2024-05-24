入境處與警方一連四日反黑工　9人被捕包括一名女僱主

入境事務處過去四日（20至23日）在全港展開反非法勞工行動，入境處特遣隊搜查165個目標地點，包括按摩店、裝修單位及餐廳，拘捕4男3女（31至52歲）懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的47歲女僱主。同時，警方亦展開「冠軍」和「風沙」行動，其中「冠軍行動」搜查中區15個目標地點，一名62歲懷疑非法女勞工被捕。



行動中，入境處及警方合共拘捕9人。（入境處提供）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。