中環男斬妻女｜母女逃生留血路　街坊聞尖叫驚見浴血街頭感不安

中環今日（26日）凌晨一名男子在卑利街72號一個單位因家事問題和妻子發生爭執，繼而取出菜刀向妻子揮斬，10多歲幼女護母心切捱斬，兩母女均告受傷，涉案男子涉嫌「傷人」被捕。《香港01》記者重返現場，1樓涉案單位門外遺下星星點點血跡，牆上亦出現血印。據知母女遇襲後逃至大廈外求救，可見沿大廈樓梯至地下門口出現「血路」，每個梯級均染紅，街道亦有大量血跡，地上遺有一堆染血的包紮用品。刑事調查隊今早亦到場調查及搜集證物。



涉案大廈的女住客目擊事件，指事發時聽到一對母女大聲尖叫，未幾目睹涉案母親走出大廈，浴血倒臥在街頭，於是立即喚醒兒子報警。



由大廈樓梯走至地面更出現「血路」。（鄭嘉惠攝）

涉案大廈女住戶指事發時聽到一對母女大聲尖叫，未幾她目睹涉案母親走出大廈，浴血倒臥在街頭，於是立即喚醒兒子報警。（鄭嘉惠攝）

涉案大廈的女住戶表示，與家人同住在涉事大廈的2樓單位，與涉事一家素不相識。以往鄰居有時會發出噪音，但他們會選擇無視。惟今日凌晨噪音過大，「The mother screamed very loud and also the daughter.（母女大聲尖叫）」，一開始並不清楚聲音的來源，隨後得知聲音是從1樓發出。未幾她目睹涉案母親走出大廈，並倒臥在街頭，「Mother lay down on the street……lots of blood.（母親倒臥在街頭，很多血）」她坦言當時非常不安，亦不清楚發生了什麼事，目睹事件後立即喚醒兒子報警。兒子得知事件後感到非常害怕，更難以入睡，「so much blood！（太多血了！）」

涉案單位遺下星星點點血跡，牆上亦印有血跡。（鄭嘉惠攝）

據了解，涉案單位即中環卑利街72號為房屋局的「樂住·FUN 享」過渡性房屋計劃，由樂群社會服務處營運，獲政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助，於2022年上半年正式啟動。卑利街72號提供10間4至5人單位，每個單位面積從313.8至449.9平方呎不等，四人單位月租為6,005元，租住期則為2年。

房屋局表示，今日（26日）得悉事件後，已隨即聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解事件，並要求機構須妥善和全面跟進，包括為涉事住戶提供適切協助，以及積極配合警方調查。

大廈門口血跡斑斑。（鄭嘉惠攝）

今日（26日）凌晨4時許，一名男子在卑利街72號一個單位因家事問題和妻子發生爭執，繼而取出菜刀向妻子揮斬，10多歲幼女護母心切捱斬，兩母女中刀浴血，負傷走到卑利街62號街頭，其他人見狀報警，救護員接報到場，單位非常混亂，血跡斑斑。兩母女幸同樣清醒被送往瑪麗醫院接受治理，據了解，捱斬妻子身體多處地方受傷，而且被斬斷手指，斷指亦已送往醫院，幼女則後腦和手部受傷。涉案男子事後走到地下走廊，警員全副裝備到場，手持盾牌和警棍將他制服，涉嫌「傷人」罪名作出拘捕，連同沒有受傷的長女一併帶署展開調查。