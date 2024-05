中環男斬妻女｜母女逃生留血路　街坊聞尖叫驚見浴血街頭感不安

中環今日(26日)凌晨一名男子在卑利街72號一個單位因家事問題和妻子發生爭執,繼而取出菜刀向妻子揮斬,10多歲幼女護母心切捱斬,兩母女均告受傷,涉案男子涉嫌「傷人」被捕。《香港01》記者重返現場,1樓涉案單位門外遺下星星點點血跡,牆上亦出現血印。據知母女遇襲後逃至大廈外求救,可見沿大廈樓梯至地下門口出現「血路」,每個梯級均染紅,街道亦有大量血跡,地上遺有一堆染血的包紮用品。刑事調查隊今早亦到場調查及搜集證物。



涉案大廈的女住客目擊事件,指事發時聽到一對母女大聲尖叫,未幾目睹涉案母親走出大廈,浴血倒臥在街頭,於是立即喚醒兒子報警。



由大廈樓梯走至地面更出現「血路」。(鄭嘉惠攝)

涉案大廈女住戶指事發時聽到一對母女大聲尖叫,未幾她目睹涉案母親走出大廈,浴血倒臥在街頭,於是立即喚醒兒子報警。(鄭嘉惠攝)

涉案大廈的女住戶表示,與家人同住在涉事大廈的2樓單位,與涉事一家素不相識。以往鄰居有時會發出噪音,但他們會選擇無視。惟今日凌晨噪音過大,「The mother screamed very loud and also the daughter.(母女大聲尖叫)」,一開始並不清楚聲音的來源,隨後得知聲音是從1樓發出。未幾她目睹涉案母親走出大廈,並倒臥在街頭,「Mother lay down on the street……lots of blood.(母親倒臥在街頭,很多血)」她坦言當時非常不安,亦不清楚發生了什麼事,目睹事件後立即喚醒兒子報警。兒子得知事件後感到非常害怕,更難以入睡,「so much blood!(太多血了!)」

涉案單位遺下星星點點血跡,牆上亦印有血跡。(鄭嘉惠攝)

據了解,涉案單位即中環卑利街72號為房屋局的「樂住·FUN 享」過渡性房屋計劃,由樂群社會服務處營運,獲政府「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助,於2022年上半年正式啟動。卑利街72號提供10間4至5人單位,每個單位面積從313.8至449.9平方呎不等,四人單位月租為6,005元,租住期則為2年。

房屋局表示,今日(26日)得悉事件後,已隨即聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解事件,並要求機構須妥善和全面跟進,包括為涉事住戶提供適切協助,以及積極配合警方調查。

大廈門口血跡斑斑。(鄭嘉惠攝)

今日(26日)凌晨4時許,一名男子在卑利街72號一個單位因家事問題和妻子發生爭執,繼而取出菜刀向妻子揮斬,10多歲幼女護母心切捱斬,兩母女中刀浴血,負傷走到卑利街62號街頭,其他人見狀報警,救護員接報到場,單位非常混亂,血跡斑斑。兩母女幸同樣清醒被送往瑪麗醫院接受治理,據了解,捱斬妻子身體多處地方受傷,而且被斬斷手指,斷指亦已送往醫院,幼女則後腦和手部受傷。涉案男子事後走到地下走廊,警員全副裝備到場,手持盾牌和警棍將他制服,涉嫌「傷人」罪名作出拘捕,連同沒有受傷的長女一併帶署展開調查。