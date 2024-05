中環男斬妻女｜妻女凌晨歸家　內地漢懷疑妻子出軌　酒後行兇

中環卑利街72號一個過渡性房屋單位,今日凌晨(26日)發生血案,58歲內地漢疑因感情問題,取菜刀襲擊53歲妻子,12歲幼女護母心切同捱斬。據了解,內地漢與妻子及兩名分別14歲及12歲女兒同住一屋。今凌晨3時許,內地漢獨自在家飲悶酒,妻女其時回家,他質疑妻子與另一男子有染,對他不忠,怒火中燒,夫婦隨即爆發口角。

內地漢情緒失控,取出一把長約30厘米的菜刀,揮刀狂斬妻子,導致她手腳、背部、頸部中刀,左手尾指被斬斷,右手手指近乎斬斷,長女慌忙報警求助,而幼女則衝上前保護母親,結果亦被斬傷頭、背及手指。兩母女負傷逃離單位後獲救,幸初步無生命危險。涉案內地漢涉嫌「傷人」被捕,初步顯示他沒有精神病紀錄。



涉案單位由樂群社會服務處營運。樂群社會服務處總幹事黃萬成表示,涉案家庭自去年3月中入住,處方曾經接觸該家庭,得知夫妻過往曾經發生爭執。他對事件感到難過,事發後已即時聯絡在事件中沒有受傷的10多歲長女,幸其親人能夠暫時照顧她。處方亦會探望受傷的母女,了解她們的需要。至於大廈其他住戶,處方已向所有住戶說明有關事件,並作出安撫,如有需要會提供協助。此外,由於事件導致大廈及街道染有血跡,因此處方在現場解封後安排了清洗工作,並已於下午1時完成。

社會福利署指,涉事家庭為社會福利署社工跟進的個案。社工已聯絡有關家庭,並會按有關家庭的福利需要提供適切協助。

《香港01》記者今早重返現場,1樓涉案單位門外遺下星星點點血跡,牆上亦出現血印。據知母女遇襲後逃至大廈外求救,可見沿大廈樓梯至地下門口出現「血路」,每個梯級均染紅,街道亦有大量血跡,地上遺有一堆染血的包紮用品。重案組探員今早亦到場調查及搜集證物。

涉案大廈的女住客Vincent目擊事件,她與家人同住在涉事大廈的2樓單位,與涉事一家素不相識。以往鄰居有時會發出噪音,但他們會選擇無視。惟今日凌晨噪音過大,「The mother screamed very loud and also the daughter.(母女大聲尖叫)」,一開始並不清楚聲音的來源,隨後得知聲音是從1樓發出。未幾她目睹涉案母親走出大廈,並倒臥在街頭,「Mother lay down on the street……lots of blood.(母親倒臥在街頭,很多血)」她坦言當時非常不安,亦不清楚發生了什麼事,目睹事件後立即喚醒兒子報警。兒子得知事件後感到非常害怕,更難以入睡,「so much blood!(太多血了!)」

房屋局表示,今日(26日)得悉事件後,已隨即聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解事件,並要求機構須妥善和全面跟進,包括為涉事住戶提供適切協助,以及積極配合警方調查。

