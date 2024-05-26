中環男斬妻女｜妻女凌晨歸家　內地漢懷疑妻子出軌　酒後行兇

中環卑利街72號一個過渡性房屋單位，今日凌晨（26日）發生血案，58歲內地漢疑因感情問題，取菜刀襲擊53歲妻子，12歲幼女護母心切同捱斬。據了解，內地漢與妻子及兩名分別14歲及12歲女兒同住一屋。今凌晨3時許，內地漢獨自在家飲悶酒，妻女其時回家，他質疑妻子與另一男子有染，對他不忠，怒火中燒，夫婦隨即爆發口角。

內地漢情緒失控，取出一把長約30厘米的菜刀，揮刀狂斬妻子，導致她手腳、背部、頸部中刀，左手尾指被斬斷，右手手指近乎斬斷，長女慌忙報警求助，而幼女則衝上前保護母親，結果亦被斬傷頭、背及手指。兩母女負傷逃離單位後獲救，幸初步無生命危險。涉案內地漢涉嫌「傷人」被捕，初步顯示他沒有精神病紀錄。



由大廈樓梯走至地面遺下「血路」。（鄭嘉惠攝）

涉案單位由樂群社會服務處營運。樂群社會服務處總幹事黃萬成表示，涉案家庭自去年3月中入住，處方曾經接觸該家庭，得知夫妻過往曾經發生爭執。他對事件感到難過，事發後已即時聯絡在事件中沒有受傷的10多歲長女，幸其親人能夠暫時照顧她。處方亦會探望受傷的母女，了解她們的需要。至於大廈其他住戶，處方已向所有住戶說明有關事件，並作出安撫，如有需要會提供協助。此外，由於事件導致大廈及街道染有血跡，因此處方在現場解封後安排了清洗工作，並已於下午1時完成。

社會福利署指，涉事家庭為社會福利署社工跟進的個案。社工已聯絡有關家庭，並會按有關家庭的福利需要提供適切協助。

涉案大廈女住戶指事發時聽到一對母女大聲尖叫，未幾她目睹涉案母親走出大廈，浴血倒臥在街頭，於是立即喚醒兒子報警。（鄭嘉惠攝）

《香港01》記者今早重返現場，1樓涉案單位門外遺下星星點點血跡，牆上亦出現血印。據知母女遇襲後逃至大廈外求救，可見沿大廈樓梯至地下門口出現「血路」，每個梯級均染紅，街道亦有大量血跡，地上遺有一堆染血的包紮用品。重案組探員今早亦到場調查及搜集證物。

涉案大廈的女住客Vincent目擊事件，她與家人同住在涉事大廈的2樓單位，與涉事一家素不相識。以往鄰居有時會發出噪音，但他們會選擇無視。惟今日凌晨噪音過大，「The mother screamed very loud and also the daughter.（母女大聲尖叫）」，一開始並不清楚聲音的來源，隨後得知聲音是從1樓發出。未幾她目睹涉案母親走出大廈，並倒臥在街頭，「Mother lay down on the street……lots of blood.（母親倒臥在街頭，很多血）」她坦言當時非常不安，亦不清楚發生了什麼事，目睹事件後立即喚醒兒子報警。兒子得知事件後感到非常害怕，更難以入睡，「so much blood！（太多血了！）」

涉案單位遺下星星點點血跡，牆上亦印有血跡。（鄭嘉惠攝）

房屋局表示，今日（26日）得悉事件後，已隨即聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解事件，並要求機構須妥善和全面跟進，包括為涉事住戶提供適切協助，以及積極配合警方調查。

大廈門口血跡斑斑。（鄭嘉惠攝）

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