假兒子索10萬保釋金　醒目翁報案　警埋伏揭另一婦受騙當場拘騙徒

警方單日破獲兩宗「猜猜我是誰」騙案。一名82歲老翁昨早（28日）報案，指有人來電冒認兒子，訛稱因干犯罪行被扣查，須提交10萬元保釋金，幸老翁與親友商討後認為受騙，於是報警求助。其後警員在原定交收時間和地點埋伏，發現另一名72歲老婦正與騙徒進行5萬元現金交收，經調查後揭發該老婦同樣受騙，遂上前拘捕該名收款37歲男騙徒。



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觀塘警區刑事調查隊督察黃俊熹交代案情。（羅日昇攝）

觀塘警區刑事調查隊督察黃俊熹表示，詐騙集團主要針對長者，手法包括冒認受害人的親友，訛稱因干犯刑事罪行被警方扣留，並向對方索取保釋金。受害人通常因擔心親友，未有核實身份便進行交收，因而誤墮騙案。詐騙集團為了方便收取款項，有時會安排不同受害人在相若時間及地點交收。

昨日（28日）上午，警方接獲一名82歲老翁報案，稱有人冒認兒子，訛稱因干犯罪行被扣查，須提交10萬元保釋金。老翁因擔心兒子，不虞有詐，答應對方於同日下午3時30分在月華街交收。幸他準備保釋金期間與其他親友保持聯絡，揭發騙案並報警求助。

警方接報後提早在相關地點進行埋伏，在原定相約時間的15分鐘前，發現一名男子正與另一名72歲女子進行現金交收。警員隨即現身調查，確認該老婦同樣墮入相同騙案，她於同日中午時分接獲騙徒來電冒認女婿，要求交付5萬元保釋金予其「朋友」，其後她按指示到月華街交收，幸警方及時阻止騙案。

警方遂以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕收款37歲姓黃無業男子，他現正被扣留調查。人員經調查，相信他由詐騙集團安排到現場，向兩名受害人收取分別10萬元及5萬元現金。警方將追查詐騙集團其他成員，案件由觀塘區刑事調查隊第三隊跟進。

警方呼籲市民多關心身邊長者，並向他們傳達防騙訊息。如果遇到有人以不同藉口聲稱需要金錢應急，應該多加核實，例如向對方聲稱被扣留的警署求證，或諮詢屋企人及朋友意見。如果懷疑受騙，應盡快致電999或與反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。

警方重申，詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。