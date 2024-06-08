男旅客體內藏$200萬可卡因　與同行女雙雙被捕　海關近年最大宗

海關破獲近年最大宗體內藏毒案。關員前日（6日）在機場替兩名由巴西聖保羅、經杜拜抵港的外籍旅客清關，發現其中一名男旅客（34歲）的隨身行李攜有潤滑劑及醫用活性碳，懷疑其體內藏毒，並將他帶往醫院檢查。截至目前為止，他已排出約2.2公斤懷疑可卡因，市值200萬元。經初步調查，海關相信一名同行女子擔任護送角色，二人以情侶方式入境圖掩人耳目。二人已被暫控各一項「販運危險藥物」罪，將於周一（10日）在屯門裁判法院提堂。



海關檢獲約2.2公斤懷疑可卡因，市值200萬元。（王譯揚攝）

海關前日（6日）在機場替兩名由巴西聖保羅出發、經杜拜抵港的外籍旅客進行清關，發現其中一名男旅客的隨身行李攜有潤滑劑及醫用活性碳，懷疑其體內藏毒，遂將他們帶到醫院檢查。

兩人在醫院檢查期間，涉案男子在洗手間排出懷疑可卡因；一名同行女子亦被懷疑與案件有關，二人最終被海關拘捕。海關經調查發現，被捕女子雖然沒有體內藏毒，但她認識被捕男子，旅程期間與他同行，相信該名女子擔任護送角色，二人企圖以情侶方式掩人耳目。

被捕男子（34歲）報稱建築工人，另一女子（38歲）則報稱幼稚園教師。據了解，被捕男子身形魁梧，有人疑收取約5000元報酬販毒。醫生經檢查，相信被捕男子體內仍然有毒品尚未排出，相信毒品的總數量比現時公布多。二人被暫控各一項販運危險藥物罪，將於下周一（10日）在屯門裁判法院提堂。

海關留意到販毒分子利用航空旅客販毒情況有增加趨勢，今次案件為本年第8宗航空旅客體內藏毒案，比上年同期增加3宗；涉案被捕人數由去年同期6人增加至今年10人；檢獲毒品數量增加接近4成，由去年同期約6.8公斤增加至今年10.3公斤。

海關會適時調整策略，重點揀選由高風險地區抵港的旅客作檢查，從源頭打擊毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。