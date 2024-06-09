兒童圖書及床單暗藏$640萬可卡因　海關機場拘巴拿馬抵港男旅客

海關昨日（8日）偵破一宗航空旅客販毒案，截獲一名由巴拿馬巴拿馬城飛抵香港的74歲外籍男子，在其行李箱內的兒童圖書夾層及床單內，檢獲7公斤懷疑可卡因，總值約港幣640萬元。海關指，不法分子採取迂迴航空路線，途經多個國家，包括法國巴黎及德國法蘭克福，嘗試掩飾出發地，現正調查毒品來源。



海關於涉案男子所帶行李的兒童圖書夾層及床單內，檢獲7公斤懷疑可卡因，總值約港幣640萬元。（王譯揚攝）

海關昨日為該名由巴拿馬出發，途經法國巴黎及德國法蘭克福飛抵香港的外籍翁清關 ，關員發現X光影像有可疑 ，打開行李調查時，發現重量異常沉重，最終在6張床單內和4本書籍的封面及封底的夾層，檢獲7公斤懷疑可卡因，總值約港幣640萬元。海關隨即拘捕該名男子，他報稱無業。海關毒品調查科人員接手跟進，正調查毒品來源去向。

海關毒品調查科調查主任吳子傑稱，不法分子企圖利用書本、床單掩飾毒品 ，逃避海關人員偵查，惟海關一直配備精準及先進的設備儀器，例如電子掃描器及拉曼光譜儀等器材，進行高效查驗工作；亦憑關員專業搜尋技巧，成功起出該批毒品，從源頭堵截毒品 。

海關指，案中被捕人採取迂迴航空路線，途經多個國家，嘗試掩飾出發地。海關會適時調整策略，根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。