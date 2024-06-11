有汗出無糧出｜山頂施勳道豪宅地盤　十多名釘板工人拉橫額追薪

今日（11日）下午2時許，十多名釘板工人到山頂施勳道3號一個豪宅地盤追討欠薪，拉起寫上「無良僱主拖欠工人血汗錢」、「有汗出沒糧出」、「無良二判」的帆布，又高呼追薪口號；現場氣氛尚算平靜。



工人代表陳先生表示，十多名釘板工人上年起在地盤開工，平時每月7日準時出糧，惟今年4月起開始拖糧，至今已兩個多月，欠薪共計約100萬元。他早前曾與大判及二判交涉，但未有結果。今早工人如常開工，資方卻要求他們離開。陳先生不忿工程尾段才換人：「你（老闆）都無良心嘅，搏條命同你做，做到而家起哂先拖欠（人工）。」坦言：「出埋糧畀我哋咪走囉。」其後地盤經理到場呼籲工人停止示威及商討，但工人未有理會。



工人在地盤門外聚集，拉起帆布示威。（黃偉民攝）

工人在地盤門外聚集，拉起帆布示威。（黃偉民攝）

地盤經理曾與工人交談，要求工人停止示威。（黃偉民攝）

據地政總署資料，山頂施勳道3號洋房於7月完成補地價，涉資逾1.15億元。上址地盤於2019年已獲得屋宇署批出建築圖則，准建一幢三層高分層住宅，並附設住客康樂設施，另設一層地庫及層層低層地下，總樓面面積約8,556平方呎。

據了解，上述項目由內房鴻榮源集團董事長賴海民於2016年收購，總收購價約11.69億元，每呎收購價高達13.7萬元。