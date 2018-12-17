【網購騙案】警拘捕64人涉$156萬騙款　今年騙款較去年上升142%

近年市民消費模式轉變，不少人會於網上進行購物。警方網絡安全及科技罪案調查科發現，網上購物騙案有上升趨勢，於是在本月一連多日進行打擊網上購物騙案行動，拘捕64名人士，涉及317宗騙案，損失金額為156萬元。

行動中檢取大量電腦器材、智能手機、提款卡、銀行文件等，以協助調查。（賴雯心攝）

今年首11個月網上購物騙案較去年同期升32%

網絡安全及科技罪案調查科高級警司羅越榮指，近年網上騙案有上升趨勢，今年1至11月警方接獲1,920宗網上購物騙案，比去年同期的1,449宗上升了32%，而涉案金額為3,990萬，比去年同期的1,620萬上升了142%。而2016年及2017年分別有1,188宗及1,562宗騙案，牽涉金額為1,290萬及1,780萬。

警打擊網上購物騙案行動 拘捕64人

有見及此，警方網絡安全及科技罪案調查科於12月3日至14日，展開一項代號為「天翔」的打擊網上購物騙案行動，搜查全港逾百個地方，拘捕64人，分別為34名男子、30名女子，年齡介乎15至77歲，涉及金款為156萬元，牽涉的案件為317宗，共有317名受害人。行動中檢取大量電腦器材、智能手機、提款卡、銀行文件等，以協助調查。

警方講述網上騙案情況。（賴雯心攝）

（賴雯心攝） 行騙手法主要為騙徙假扮成賣家 行騙手法主要為騙徙假扮成賣家，於網上平台聲稱有多款物品出售，以「獨家」、「絕版」、「只此一對 千金難求」等字眼銷售運動鞋，其他貨物包括演唱會門票、主題樂園入場券、月餅券、網上遊戲帳戶等，並以價錢比市價便宜兩至三成作招徠，吸引買家。不少買家信以為真，付款後卻遲遲未收到相關貨品，而騙徙收款後便失去聯絡。

（賴雯心攝） 警方就騙案進行分析，發現89%受害人以銀行轉帳付款，而4%以儲值支付工具付款、另有7%以現金付款。而涉及的貨品種類，38%為遊戲機或電子產品，26%為演唱會門票，14%是遊戲點數、戶口、武器，嬰兒服飾、用品及名貴手袋則各佔6%。

詐騙集團的運作。（賴雯心攝）

被捕的人士多以單獨犯案為主

被捕的人士多以單獨犯案為主，部分人以集團形勢行騙。據悉，被捕人士中有兩名人士為15歲的中學生，他們於網上平台聲稱有物品出售，收取了數百元後，買家便與他們失去聯絡。而案件中，有一名受害人損失了44萬元，付款購買威士忌卻沒有收到相關貨品。

行動中瓦解一個網購詐騙集團 拘捕7人​

行動中，警方亦成功鎖定一個活躍的網購詐騙集團，拘捕7人，包括4男3女，涉嫌「以行騙手段取得財產」、「洗黑錢」。7名被捕人士中，有一人為集團的主腦，其餘6人為集團成員及銀行戶口持有人，協助清洗黑錢及收取黑錢。該集團的騙案牽涉32名受害人，騙款總額約為15萬元。