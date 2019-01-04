【失蹤人口】落馬洲58歲盧新華、西環63歲黃廣賢失蹤　警急尋人

警方今日(4日)呼籲市民提供兩名失蹤男子的消息。其中一人為58歲盧新華，他於去年12月20日下午，離開落馬洲河上鄉排峰路一間復康中心後，便不知所終，復康中心職員翌日向警方報案。盧新華身高約1.68米，體重約54公斤，中等身材，長面型，黃皮膚及蓄短直灰髮。他最後露面時身穿黑色上衣、啡色長褲及黑白色運動鞋。

警方呼籲，任何人如有盧新的消息或曾見過他，請致電3661 3127或6273 5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。