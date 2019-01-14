【城巴剪髮怪客】涉案男報稱髮型師　巴士怪客多　車長：無需勞氣

早上9時許，一名據稱是工程師姓丁的（25歲）女乘客，乘坐一部由九龍灣開往香港仔的107號城巴，其間疑在上層座位「打瞌睡」，其長髮「馬尾」垂在座椅的椅背，髮尾碰到後面姓余（65歲）的男乘客的膝蓋，而被人剪去「馬尾」。涉案姓余男乘客，報稱是一名髮型師，因不滿被丁女的頭髮碰到膝蓋，便拿出「生財工具」一剪，將丁女的一小撮頭髮剪去。余男的怪異行為，最終被乘客阻止，並報警將他拘捕。

城巴107號今早發生怪客剪女乘客頭髮事件。(梁銘康攝)

巴士是市民出入的主要交通工具之一，原來巴士上不時會有怪客出現，一名駕駛107號線的車長指，曾遇過一名40多歲女子，因將八達通放在恤衫內近肚位置，她就不停將肚放上八達通機上「嘟」，但「嘟黎嘟去都嘟唔到」，不過最終都要付款；另外，曾有一名男子與兒子上車，但未有為兒子付款，司機向男子指出「小朋友要比半價喎」，但男子竟表示：「我個仔係社會棟樑，不嬲都唔洗俾錢」，最終身為車長亦只能好聲好氣勸他入錢，而對方亦有為兒子付款。他表示遇到怪事不需要勞氣，平心靜氣處理所有怪人怪事，通常都不會影響其他乘客。



市民曾小姐表示，平日坐會選擇坐上層中間，未遇過任何怪事，而平日亦少「紥馬尾」，不擔心會被人剪頭髮，反而比較擔心巴士刺針事件。