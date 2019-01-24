【怒火街頭】旺角黑衣男打阿叔惹眾怒　遭矮男連環拳擊倒昏迷

旺角街頭男子疑因打推貨阿叔，引發暴力圍毆事件！網上流傳一段片段，旺角好景商場對開一名高大黑衣男子與一名比他矮近一個頭的灰衣矮男爭執，互相推撞繼而揮拳，另外3名男子加入圍毆黑衣男，矮男「人仔細細」但表現凶狠，連環出拳逾10次，再起飛腳，黑衣男手提電話飛脫，不支倒地，其間他聲討黑衣男：「阿叔都打！」旁邊一名男子默默在旁檢拾地上紙箱，隨後離開。

+ 3 + 2

該段流傳片段片長35秒，初見一名身材高大的黑衣男子，與身高只到其胸口的灰衣矮男發生爭執，不斷拉扯，矮男怒吼：「你想點呀！咁多嘢講！」兩人起初推撞，繼而大動干戈，黑衣男先向矮男面部揮拳，隨即在旁一名的藍衣男即時出手，一個左直拳將黑衣男擊向欄柵邊，矮男度卻阻止拉走藍衣男，但另外兩名男子即時補上向黑衣男拳打腳踢。

矮男見狀再次加入混戰，右手連環揮出10多拳，黑衣男手提電話飛脫，矮男怒不可止，再起3腳，黑衣男終不支倒地，3人才罷休散去，其間再有人指責黑衣男：「打呀叔！」

男子受傷昏迷

有聲稱目擊事件的網民指，當時黑衣男先毆打一名推着紙箱的阿叔，激起民憤，才遭圍毆。而片段中，確有一名男子地旁將地上的紙箱拾起放回手推車，經過倒地的黑衣男身旁離去。今日（24日）晚上6時半，警方接報指，旺角花園街2至16號好景商業中心對開，兩名男子打架，警方到場調查，一名33歲姓莫男子頭部受傷昏迷，被送院救治，案件初步列作「襲擊致造成實際身體傷害」。