【賊車墮河】涉兩日前$350萬名錶竊案　警拘六男女起回大部分賊贓

昨晚（15日）元朗賊車逃捕墮河案，引發警匪追逐戰的原來是周四晚（14日）九龍城一宗涉款達350萬元的住宅竊案，除賊車內三名賊人當場就擒外，警方事後另外拘捕三人，至今六人落網，並起回大部分贓物。警方正追查會否涉及更多同類案件。

● 兩日前竊九龍城住宅 偷350萬元手錶

相關竊案發生於前日（14日）下午4時許，九龍城太子道西295號某單位大門被撬，房內一個約1呎乘1呎的夾萬不翼而飛，內有30隻名錶及少量首飾，約值350萬元。警方事後翻看閉路電視片段，發現三名男子駕乘七人車抵達喇沙利道掘頭路，趁上址女傭外出時分頭犯案，得手後原車離去。

● 警據天眼緝匪 賊車逃捕墮河

警方根據車牌登記資料及「天眼」所拍得的疑犯外貌，鎖定數名目標人物。直至昨晚7時許，賊車在東成里新港酒店疑發現東窗事發，與警方展開追逐戰，先在對開露天停車場連撞多輛私家車，前無去路下，闖入另一露天停車場，最終在警方圍剿下走投無路，失控鐵欄墮河，四輪朝天，車上三名男子被困後獲救，悉數被捕。

● 六人被捕 最細16歲 起回大部分賊贓

消息稱，警方其後於新港酒店內，再拘捕一男兩女，並起回20多隻名錶，包括「勞力士」及「帝舵」等。案中目前合四男兩女被捕（16至21歲），將被通宵扣查。

周六（16日）凌晨零時許，墮河賊車亦被吊回路面，全車嚴重損毀，車頭毀爛如廢鐵，車尾擋風玻璃盡碎，警方在場蒐證調查，其後亦有約20名警員落河搜索。