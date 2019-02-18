【假司機落網】五次任兼職盜走1800萬貨物　內地移交51歲疑犯

內地移交一名疑犯，涉本港1800萬盜竊案。今日（18日）下午約3時半，警方新界北總區重案組於落馬洲口岸，接收內地執法部門移交的一名51歲疑犯，涉嫌於2017至2018年先後在五間運輸公司應徵司機，受聘後趁運貨時，盜去合共1800萬貨物，包括手錶，電子零件等。警方前早起獲當中約300萬元貨物，並拘捕六名內地接贓男子。

是次移交的疑犯為51歲香港男子，涉嫌於2017年8月至2018年10月期間，先後在本港五間運輸公司應徵兼職司機，其中兩次使用被報失的身份證，以圖瞞騙身份，為公司運貨時，乘機將貨物移走，並將車輛棄置路旁逃去無蹤。五度犯案，盜走合共1800萬元貨物，包括手錶、電子零件、手提電話、筆記型電腦等，最後一次犯案後，潛逃內地。

警方交代案情。（陳浩然攝）

警方調查後，相信案件由盜竊集團所為，安排成員應徵貨車司機，運貨時連車駛走，盜去貨物，其後在黑市買賣贓物。警方早前在本港拘捕六名內地男子，涉嫌處理贓物，其中一人已被落案，並起獲合共約300萬元貨物，包括手提電話、電子零件等，其餘1500萬貨物仍在追查中。

警方指出，由於運輸業招聘司機困難，當有人應徵兼職司機時，輕易聘用，因人手短缺，亦難以安排「跟車」。警方呼籲，業界人士在招聘司機時，應小心核實對方身份，確認身份證是否本人，並做好妥善紀錄，最好每次運貨都派員「跟車」，以便互相監察，發現可疑時盡早通知警方。