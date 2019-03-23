【校長失蹤】保良局幼稚園校長余倩瑛失蹤　家人擔憂急尋

45歲女子余倩瑛失蹤，警呼籲市民提供消息。余倩瑛前日(21日) 上午離開其位於觀塘連德道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。

余倩瑛身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄長直黑髮。她最後露面時身穿淺藍色外套、黑色長褲、黑色鞋、戴眼鏡及攜有紫色手袋。

警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電3661 0321或9886 0060或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

家人於社交網站發帖尋人。

目擊者見乘搭88X巴士往沙田方向

余倩瑛家人在其失蹤後於社交網站發帖尋人，其胞姊稱，妹妹為一間位於葵盛東的幼稚園校長，從事了幼兒教育20年，今個月才拿了20年服務獎。胞姊表示，妹妹是家中「么女」，很乖巧孝順，現時與年邁九旬的母親居住在藍田，放工後便回家照顧母親。胞姊透露，失蹤前一晚，妹妹並無異樣，如常和媽媽閒話家常，失蹤當日早上約7點妹妹如常出門上班，約8時許，學校同事致電家中，告知母親妹妹沒有上班，胞姊收到電話後，立即致電妹妹，惟電話打不通，而whatsapp亦沒有回應，最後的上線時間顯示為當日早上8時40分。當日有目撃者見到余倩瑛乘搭88X巴士往沙田方向。