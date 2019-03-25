【校長失蹤】余倩瑛失蹤五日　主任暫代校長職務　籲家長提供消息

保良局李俊駒伉儷幼稚園暨幼兒園校長余倩瑛（45歲）本月21日起失蹤，至今已第五日，仍未有音訊。保良局幼兒服務昨（24日）發出通告，指正與余校長的家人保持聯絡及提供協助，又呼籲家長若曾在21日早上見過余校長，可向警方及保良局報告。現時保良局亦已委任姓楊主任作署理校長，暫代余校長的職務。

失蹤校長余倩瑛

余校長本月21日上午離開其位於觀塘連德道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。其胞姊表示，失蹤當日早上約7點妹妹如常出門，約8時許，學校同事致電家中，告知母親妹妹沒有上班，胞姊收到電話後，立即致電妹妹，惟電話打不通，而whatsapp亦沒有回應，最後的上線時間顯示為當日早上8時40分。

余倩瑛身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，尖面型，黃皮膚及蓄長直黑髮。她最後露面時身穿淺藍色外套、黑色長褲、黑色鞋、戴眼鏡及攜有紫色手袋。警方呼籲，任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，可致電3661 0321或9886 0060或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。