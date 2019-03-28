【柴灣無良賊】重案組水管掃指紋　區議員：將檢查保安漏洞問題

柴灣今日（28日）凌晨發生入屋行劫案！一名高齡獨居老婦在家中熟睡時，疑被爬水管潛入屋內的賊人襲擊及掠走現金。今早東區重案組重返現場調查，於水管位置掃指紋及拍照取證；東區區議員植潔鈴形容事件「令人髮指」，又指已就事件聯絡警方加管理公司，以檢查屋苑是否存在保安漏洞。另外，有街坊指居於屋苑內約三十多年，未曾聽聞類似事件，認為賊人相當猖狂。

重案組到場調查 水管掃指紋取證 柴灣今日凌晨發生入屋行劫案，一名92歲老婦深夜熟睡時，被潛入屋內的賊人以被舖蒙頭再打暈，繼以取走2,500港元。警方今早重返肇事曉翠苑碧翠閣調查，於水管位置收集指紋及拍照作調查用，東區重案組亦到場。另外，警方昨日初步調查時發現，廚房窗戶開啟，懷疑賊人攀爬外牆水渠入屋，記者今早於現場視察，發現牆外水渠部份纏有鐵線網，苑內亦有閉路電視設施。

東區區議員植潔鈴形容事件「令人髮指」，就事件已聯絡警方及管理公司，檢查屋苑是否存在保安漏洞。她又表示，今早已見軍裝警員於苑內加強巡邏，指「冬防」則過可能令市民掉以輕心，提醒街坊鎖緊門窗。另外，她指小西灣區長者人口較高，屋邨有近三十年歷史，涉事屋苑位置較為偏僻，即便晚上九時多該處人流亦不算多，但過去一年未有同類事件發生，現時已加強警方溝通。

街坊鄭女士對事件感到擔心。（黃偉民攝）

街坊感賊人猖狂 望管理處加強巡邏

街坊鄭女士對事件感到擔心，指居於屋苑約三十多年，以前均未有聽聞發生類似事件，日後會加強留意「以後都要預防萬一」，現時閉路電視多安置於路口位置，希望管理處可以加強巡邏，並檢討問題。另外，她又認為事件有可疑，質疑賊人為何得悉老婦獨自居住。

街坊何婆婆對事件感到震驚，「三樓都爬到？」但以往未有聽聞爆竊事件，現時仍未能將賊人捉拿歸案感到擔心，自己以往一直會鎖好門窗。另一街坊葉婆婆則指未有聽聞事件，覺得苑內治安一向不錯，但認為賊人行為猖狂，自己亦為獨居人士，對事件感到擔心。