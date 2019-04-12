【玫瑰崗校園暴力】16歲仔被原子筆𠝹爛面　重案組拘17歲菲籍同學

昨 （11日）中午12時許，玫瑰崗學校有兩名學生打架，一名16歲中三本地學生遭一名17歲中二菲律賓裔同學以原子筆襲擊左面頰，傷者左面頰留下兩道約3吋長傷口，情況嚴重，案件原列作普通襲擊，警方其後於今日（12日）拘捕17歲菲裔男同學涉嫌傷人，現正於灣仔警署接受調查。有律師指出，案件原列普通襲擊，若驗傷報告顯示傷勢嚴重，律政司及警方可控告較嚴重的罪行。

涉事的玫瑰崗學校。（郭倩雯攝）

根據香港法例，侵害人身罪有四條相關的法例，包括第212章第40條普通襲擊、 第39條襲擊致造成身體傷害、第19條傷人或對人身體加以嚴重傷害及第17條意圖造成身體嚴重傷害（傷人17）。黃國桐律師表示，就相片所見學生傷勢嚴重，惟控罪及判刑需要等驗傷報告才可確定，驗傷報告列明男生傷勢、傷痕深度等，而會否留下疤痕、是否需要整形手術，都是法庭會考慮的因素。

10歲以上需負刑責

根據 《少年犯條例》 第2條 ，「兒童」是指未滿14歲的人，「少年人」則指年滿14歲但未滿16歲的人。襲擊同學的菲律賓裔同學為17歲，黃律師指，香港16至18歲人士的刑事案件均由成人法庭處理，10歲以上已需要負上刑責，但香港法庭對於17歲以下人士偏向教訓、教導而非責罰。 文浩正律師則表示，案件原列普通襲擊，若有驗傷報告，律政司及警方可於稍後控告較嚴重的罪行，而傷人17的罪行是非常嚴重。

根據第212章《侵害人身罪條例》第40條普通襲擊，如果是被控普通襲擊而傷者的傷勢是不嚴重，檢控官或考慮其他免起訴的安排（如擔保守行為）。如被告人只涉及一條普通襲擊罪，案件大多在裁判法院審理。

根據第212章《侵害人身罪條例》第39條襲擊致造成身體傷害，刑罰比普通襲擊更高，因這條罪行對受害人構成實際的身體傷害。檢控官通常會用醫生報告以證明相關行為有否造成實際身體損害，較輕微的身體傷害包括有紅腫、壓痛或腫脹等，而嚴重的則有腦震盪和瘀傷。

第212章《侵害人身罪條例》第17和19條所涉及的傷人罪是侵害人身罪當中最嚴重的。第19條涉及的罪行則可在裁判或區域法院審理，罪行包括非法及惡意傷人或對他人身體加以嚴重傷害、對他人身體加以嚴重傷害及傷人。事主必須有傷口或嚴重身體傷害，包括精神傷害，傷口及嚴重身體傷害必須是由被告造成，最高刑罰可監禁3年。

而第17條所涉及的罪行大多在區域法院或高等法院審理，任何人如以任何方式非法及惡意傷害任何人，或導致任何人的身體受嚴重傷害；或向任何人射擊；或拉動扳機或以任何其他方式，企圖用上膛槍械，射向任何人，意圖殘害任何人、令人容貌受損或傷殘、或令任何人的身體，受到其他形式的嚴重傷害，就是違反了 第17條列明的罪行，最高刑罰為終身監禁。