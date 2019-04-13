【屯門極速傳說】車cam直擊　T牌私家車　時速160狂飆　警拘三人

兩輛私家車在屯門公路展開追逐戰，時速達每小時160公里。周四（11日）晚上９許，屯門公路近小欖往屯門方向，一輛掛上「T」牌的銀色私家車與一輛黑色私家車高速飛馳，沿途左穿右插、胡亂切線。警方經深入調查後，以涉嫌危險駕駛及容許他人危險駕駛拘捕3名男子。

涉事的飛車車cam在社交網絡瘋傳，拍攝者為一同參與追逐賽的黑色私家車司機。片中可見一輛掛上「T」牌（即試車牌照）的銀色私家車於公路上高速飛馳，快速切線，有駕駛人士見狀立即亮起車頭燈作警示。及後，拍攝者一直尾隨該輛銀色私家車，甚至為了「爬頭」超車不惜駛入路肩及切雙白線，險象環生。兩輛私家車追逐至屯門市中心始停下。據車cam片段顯示，拍攝者所駕駛的私家車時速約為160公里。

容許他人危險駕駛 乘客也被捕

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員亦留意這條飛車片段，經深入調查後，於今日凌晨在屯門順達街對開拘捕一名40歲姓陳本地男子，涉嫌危險駕駛。另外在黃大仙彩雲邨一單位內，拘捕一名21歲姓李及一名22歲姓江本地男子，分別涉嫌危險駕駛及容許他人危險駕駛。3名被捕人士現正被扣留調查。有關車輛已被扣留作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛乃嚴重罪行，根據《道路交通條例》，如被定罪，最高可判罰款25,000元及監禁3年，取消駕駛資格至少兩年以及強制進行駕駛改進課程。警方指十分重視保障道路安全，會繼續加強執法，打擊車輛超速及違反交通規例的相關罪行，呼籲駕駛人士切勿以身試法。