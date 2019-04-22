大圍站40歲男子跳軌捲車底　消防救出證實死亡

今（22日）晚上10時28分，東鐵線大圍站2號月台，一名40歲男子墮軌，疑被困列車車尾的車底，消防接報到場，正以工具嘗試將他救出，救護車亦到場救援。一名女乘客目擊事件經過，並向警方指﹕「我睇住佢跳」。一名乘搭列車往羅湖方向的男乘客指，事發時他正在車上，列車尚未完全埋站時，便突然停下車，其間列車疑有撞到東西。現場有大批乘客圍觀，並拍攝列車底的情況。

至晚上11時許，消防已將墮軌男子救出，證實死亡。消防員及警員走落路軌搜索，消防員負責死者肉碎殘將檢起，而警員則檢走一張一百元鈔票。涉事列車已駛走，即將恢復通車。

港鐵指出，閉路電視錄影片段顯示，有乘客自行跳入路軌。至晚上約11時45分，東鐵綫事故已經處理好，列車服務陸續回復正常。

受事件影響，大圍站往紅磡站方向列車服務一度受阻。九龍塘站至沙田站來回方向列車服務暫停；紅磡站至九龍塘站來回方向每10分鐘一班；沙田站至羅湖站來回方向每10分鐘一班。港鐵已安排免費接駁巴士行走九龍塘站至沙田站。

九龍塘站外約有300米人龍排接駁巴士。(魯嘉裕攝) 受事故影響列車停駛期間，港鐵於九龍塘站外安排接駁巴士E3A，前往大圍及沙田。排隊市民由港鐵站出口至巴士總站外，超過300米人龍，有乘客鼓噪大叫：「兜嚟兜去，兜咗幾十個圈喇!錢你就識收!」接駁巴士數量亦足夠，因此人龍未致要停滯等候。至近11時45分，職員向乘客表示東鐵列車服務已回復正常，乘客亦紛紛跑回車站乘搭東鐵，人龍陸續消散。

消防員在涉事列車上嘗試救援。(王譯揚攝)

大圍站有大批乘客圍觀。(王譯揚攝)

消防員在路軌上搜索死者遺體的殘骸。(王譯揚攝)

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