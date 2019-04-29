【夫婦墮樓】干諾道西男女墮樓亡　重案組接手調查

西營盤發生男女墮樓雙亡事件。今日(29日)下午12時59分，干諾道西82-87號一大廈對出發生墮樓事件，一對男女從大廈天台墮下，先跌落簷篷，兩人最後倒卧路面昏迷，有男子見狀報警求助。警方及消防到場，現場證實男女不治。案件交由西區重案組第一隊跟進。

據了解，兩人為夫妻關係，男死者70餘歲，女死者50餘歲，兩人留下遺書，稱因病厭世。兩人育有兩子，其中一子仍在讀中學。事發後，有街坊拜祭。

運輸署消息，干諾道西往堅尼地城方向介乎修打蘭街與皇后街之間的唯一行車線現已封閉。

上環干諾道西一對男女墮樓亡。（鄧詠中攝）

過去亦有夫婦一同尋死事件發生。去年11月19日，天水圍一對年老夫婦被女兒揭發於家中燒炭身亡。據了解，男死者行動不便，須坐輪椅出入，女死者有精神問題，兩老曾向子女透露有尋死念頭。

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