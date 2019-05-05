【好人好事】城巴色狼逃走出拳施襲　熱心市民車長合力制服

城巴色狼非禮菲籍女子被斷正，乘客報警時趁機逃走，被熱心車長及市民合力按地制服！昨日一名59歲男子在西環一輛城巴上，向一名菲籍女子伸出「狼爪」，遭人當場揭發。他趁眾人報警時，硬闖至車頭前門欲逃走，被熱心車長及市民攔下，該名男子曾出拳向市民施襲。最終，他被三人合力反手，按在地上制服，有女乘客斥罵﹕「呢啲男人抵死呀，非禮喎。」警方指，拘捕一名涉嫌非禮男子，案件由灣仔警區刑事調查隊跟進。

網上流傳兩段影片，片段疑拍攝於西營盤德輔道西近西源里西行方向，一輛路線5B城巴雙層巴士的下層車廂近落車位，城巴車長截停一名戴眼鏡的中年男子，並要求他坐下。有女乘客疑致電報警，並問車長﹕「車牌幾多號？」

趁車長行開 中年漢企圖逃走

車長偕女乘客走至車頭查看車牌號碼時，該名中年漢站起及走向車頭方向，企圖離開車廂。有熱心乘客見狀，數度按著中年漢的肩膊，並伸出手指作警告。豈料中年漢突反擊，推撞該名乘客，旁邊有人喝止﹕「好啦喎，嗱唔好再郁呀！唔好打呀！」

中年漢逃至前門企圖落車，車長及乘客即抓緊其肩膀及衣服，阻止他逃走。中年漢極力掙扎，更一拳猛擊向乘客的心口。此時，一名熱心男途人上前協助，旁人解釋﹕「非禮呀！非禮呀！佢非禮呀！報咗警啦，推返佢上車先，一路想走呀！」

三熱心車長、市民合力制服

四人糾纏時失平衡，跌倒在行人路上，中年漢被三人按著後頸及背部，被反手制服在地上。三人不斷喝稱﹕「唔好郁，盞整到你咋！」最終中年漢停止反抗。有拍片者不恥中年漢的行為，斥罵﹕「呢啲男人抵死呀，非禮喎。」

昨日(4日)中午12時10分，西區西源里1-25號對開，一名持香港身份證的32歲菲律賓籍女子在巴士上，疑被一名男子非禮，有人報警求助。警方接報到場，以涉嫌非禮拘捕一名59歲姓簡中國籍男子。案件交由灣仔警區刑事調查隊第8隊跟進。

色狼逃走被制服圖輯﹕