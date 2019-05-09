【爆竊斷正】六竊匪爆土瓜灣金行遇埋伏　截的士逃走遭重案組拘捕

至早上探員重返現場調查案件。（蔡正邦攝）

六名竊匪企圖爆竊 當場被捕

今日（９日）凌晨四時許，西九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，於土瓜灣道美景樓地下位置一間珠寶行埋伏。其間發現六名形跡可疑的男子，他們企圖爆鎖潛入。其間，埋伏的探員隨即上前截停調查，於其中四名男子身上檢獲一批懷疑爆竊工具，包括鐵筆、鎚、剪刀及鉗等。另外兩名男子分別登上一輛私家車及一輛的士逃去。其後分別於土瓜灣道與庇利街交界及都會道，截停該輛私家車及的士，並拘捕車上兩名男子。

警檢爆竊工具 揭賊車行車證不符

案件中，警方共拘捕六名年齡介乎21歲至59歲的本地男子。經警方初步調查，相信六人曾企圖爆竊土瓜灣道241號一店鋪，而該輛私家車的車牌懷疑與行車證不符。警員亦於該店鋪附近檢獲懷疑爆竊工具，包括手套及口罩，懷疑與案有關。案中一名21歲姓黃男子涉嫌行使虛假文書及企圖爆竊被捕，其餘五名男子涉嫌企圖爆竊被捕。

涉事珠寶行 並無財物損失

至於，涉事的珠寶行並無財物損失。至早上，探員於現場調查案件，並向涉事店舖的負責人及店員了解，並翻查附近商戶的閉路電視紀錄。據現場可見，珠寶行今早十時許開門時，店內的珠寶並沒有鎖入保險箱，只是放在展示櫃。據附近金行的負責人指，肇事店舖於上址開業約兩年，「我哋開咗十幾廿年，之前都冇見附近發生爆竊案。」他又指自己收舖時，會將金飾鎖入櫃內。