偷信拎個人資料申請信用卡消費　涉140萬元　16人被捕

警方搗破一個涉嫌以盜用他人資料申請信用卡的犯罪集團，共拘捕16名男女包括兩名主腦，涉案21宗及涉款140萬元。行動中，警方搜獲近百名受害人的個人資料，並呼籲市民提高警惕，特別是居住於低設防大廈的住客，加強信箱保安，慎防遭不法之徒偷信盜取個人資料。同時，求職心急人士亦提防網上平台的廣告訊息，以免遭人騙取資料作不法用途。

屯門警區刑事署理總督察黃耀明指，自2018年中開始，警方收到不同市民報案指，收到信用卡公司通知他們有信用卡欠款，而受害人聲稱未曾在那些信用卡公司申請信用卡。經信用卡公司查證後，相信有人盜用個人資料申請信用卡，藉此消費。

新界北警區刑事部及屯門警區刑事部採取代號「雷速」的聯合行動，發現一連串案件牽涉一個犯罪集團，集團安排成員從不同途徑獲取受害人個人資料，例如到低設防的住宅大廈偷取住戶的私人信件，或在社交平台張貼求職廣告，藉此讓求職者提供個人資料。成功獲取個人資料後，集團會自行製作偽造身份證明文件、住址證明或入息證明等等，以申請信用卡行騙。集團主腦會派信用卡予不同成員，在香港不同地方消費。犯罪分子通常購買名貴奢侈品、電子零件、電子產品或點數卡，因為這些物品能迅速轉售、變賣。

犯罪集團犯案手法。(黃偉民攝)

警方從昨天起採用大規模拘捕行動，在元朗、屯門、上水及旺角，分別拘捕了11男5女，年齡界乎27至55歲，當中涉及兩名集團主腦。警方相信犯罪集團牽涉過往21宗案件，金額達140萬港元。行動中檢獲不同證物，包括逾60份不屬於被捕人士的銀行月結單、部份存有受害人個人資料的私人信件及3本寫上近百名受害人個人資料的記事簿等等。並在其中一名被捕人士單位內，檢獲少量毒品及吸食毒品工具。16名被捕人士以涉嫌「串謀詐騙」、「藏毒」及「藏有工具以作吸食毒品用途」被捕，現正被警方拘留。警方相信，是次行動已成功瓦解一個以盜用他人資料申請信用卡的本地犯罪集團。行動仍然繼續，不排除稍後時間會有更多人被捕。

屯門警區重案組第一隊高級督察袁銘樂呼籲，市民應加強信箱保安，特別是沒有聘用管理員或保安比較寛鬆的住宅大廈；若發現遺失銀行月結單或私人信件，應加倍注意，可向發件者作出查詢；發現信用卡被盜用時，立即報警處理並向信用卡公司取消失卡；加倍注意網上求職陷阱，切勿輕易相信網上招聘廣告或隨意向陌生人提供個人資料。如果市民發現個人資料被他人盜用，涉及盜竊、詐騙的刑事活動，應盡快報警及向有關銀行作出求助。