【壘球棍扑車】元朗停車場疑捲土地糾紛　18輛房車遭狂徒閃電扑毀

涉事的露天停車場曾兩度發生刑毀案，去年十月車場外的告示牌被人淋紅油。（賴雯心攝）

有接獲通知的車主表示，今早七時許到上址取車時，才知悉發生扑車刑毀案。（賴雯心攝）

露天停車場18輛車被刑毀

周五（17日）早上6時許，元朗洪水橋洪元路88號對開一個露天停車場，有職員報案指，停車場內約18輛私家車被人扑毀。現場可見，車場泊有20輛私家車，當中有18輛車被刑毀，只得兩輛車逃過一劫，而被刑毀的車輛主要是車頭擋風玻璃碎裂並呈凹陷。

疑犯手持壘球棍 走向私家車刑毀

據車場職員表示，他們及警員翻查車場閉路電視紀錄。事發於凌晨三時許，有一輛沒有掛車牌的私家車駛至，車上有兩名男子，其中一名穿白衫、鴨舌帽及戴口罩男子下車，他手持壘球棍走向私家車，並用力扑向擋風玻璃。約兩分鐘後，兩名疑犯駕車離去。至今早車場職員開工，始揭發事件報警及通知車主。警員正調查案件，暫時未有人被捕。

去年曾被淋紅油 車場疑捲土地糾紛

據現場消息指，涉事的露天停車場曾兩度發生刑毀案，去年十月車場外的告示牌被人淋紅油，懷疑案件與土地糾紛有關。有接獲通知的車主表示，今早七時許到上址取車時，才知悉發生扑車刑毀案，他稱該車為公司私家車，目前已通知老闆及報警處理。另一名車主Kelvin（化名）表示，他今早取車末知悉事件，他將車泊於上址約一年，車場月租1,600元，「畀人扑爛窗都冇辦法，如果搵到車位都會轉場，都擔心再發生類似事件！」