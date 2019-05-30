【旺角格鬥】疑推撞起爭執　兩MK男街頭肉搏中年漢

旺角怒火街頭，三男疑因推撞問題，爆發混戰！上周三（22日），澳門人民力量於facebook專頁上載兩段短片，並寫道「香港『旺角女人街』」治安差，打架報左（咗）警，十多分鐘都無警員來」，事件引起網民激烈討論。

上周三（22日），澳門人民力量於facebook專頁上載兩段短片，並寫道「香港『旺角女人街』」治安差，打架報左（咗）警，十多分鐘都無警員來」。首段片段所見，旺角登打士街56號栢裕商業大廈對開，一名身穿黃色上衣中年男子倒地，兩名年輕男子則站在其身旁。其間，有人大叫「放手啦」，亦有人指「你縮咗（手）我唔會再踩你……唔好搞事」。未幾，中年漢慢慢站起來。

中年漢一度倒地。（「澳門人民力量」fb片段）

女途人大叫：唔好睇啦，報警啦

詎料，三人怒氣難消，隨即上演街頭肉搏戰。另一片段所見，中年漢緊抱間條上衣男，兩人挨在欄杆。大批途人駐足觀看，亦有途人驚訝指「都冇警察嘅」。三人互相指罵，白衣男則稱「人哋放咗手，你唔放手」，並着中年漢離去。惟三人怒火中燒，互罵一輪後繼而動武。白衣男企圖制止中年漢出手不果，其男友人則不斷爆粗，出拳毆打中年漢。兩人扭作一團，有女途人見狀，遂稱「唔好睇啦，報警啦」。

友人脫外套欲激戰 白衣男道歉平息紛爭

兩男互毆近一分鐘，白衣男勸其友人停手，友人卻除去外套，準備再戰。有途人見勢色不對，慨嘆「 點解呢啲時候咁耐都冇警察」。幸白衣男懸崖勒馬，隨即向友人稱「sorry，stop it（對不起，停手）」，並向中年漢道歉。數分鐘後，警員接報到場調查。

大批途人駐足觀看。（「澳門人民力量」fb片段）

警方發言人：雙方表示並不追究

警方發言人指，上周三（22日）下午2時許，旺角登打士街56號栢裕商業大廈對開，30歲蔡男子報案指，被53歲姓王男子按着，無法離去；王則稱擔心報案人或撞倒其貨物，雙方一度發生推撞。警員到場調查，案件列打架，雙方其後表示並不追究。

警員到場調查，雙方其後表示並不追究。（「澳門人民力量」fb片段）