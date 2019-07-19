無良賊笠頭搶劫老弱孕婦　警拘三南亞男

一個南亞裔匪幫專在九龍城及紅磡區向長者、孕婦以笠頭手法搶劫，過去一個月涉案五宗，掠財近兩萬元，警方掌握線索已拘捕3名南亞裔男子。警方表示，於本月12至18日九龍城區發生兩宗搶劫案，受害人分別為69歲年長女士和26歲孕婦，她們是在九龍城道及紅磡海濱長廊被賊人從後用布或衫蒙頭，其後搶去財物並逃去，兩人損失約1萬多元財物，過程中賊人無使用武器，手法如出一轍，受害人受輕傷送院。

九龍城警區刑事總督察呂思灝指，九龍城重案組第二隊經調查後，相信案件為同一犯罪集團所為，並鎖定南亞裔疑犯，探員聯同軍裝特遣隊警員採取聯合行動埋伏，於今日（19日）凌晨於紅磡區拘捕一名南亞裔疑犯，其後再於疑犯單位拘捕另外兩名南亞裔同黨。

警稱賊人居心可惡 專挑老弱婦孺

呂思灝指3名被捕人為持香港身份證南亞裔男子，年齡介乎18至21歲，報稱無業，警方調查後發現3人亦涉嫌與上月22日至本月13日區內一宗行劫、一宗搶劫及一宗車內盜竊案有關，呂思灝指疑犯均選擇夜晚時間犯案，其居心可惡，挑選年過60歲甚至懷孕的受害人，被捕三人部分負責落手搶劫，部分則負責周邊睇水，三人會被警方扣查，稍後會被落案控告。