【奪命車禍】疑患隱疾病發　頂班小巴司機撞車亡　站頭手足感痛心

周五（19日）傍晚6時許，林錦公路往大埔方向，近荃錦公路迴旋處一輛來往元朗及大埔的小巴與一架30噸拖車相撞，姓鄧（46歲）小巴司機重創昏迷，送往博愛醫院搶救後，延至晚上7時38分不治。與死者共事過的小巴司機指，對於他意外離世的消息感到痛心。

有小巴司機指，自己與死者一樣姓鄧「同姓三分親」故閒時會閒聊數句，對於他意外離世的消息感到痛心。（郭倩雯攝）

與死者共事過的小巴司機指，死者駕駛元朗至大埔的小巴線數年，逢星期一、六夜班工作，所以昨日他是「頂班」工作。有小巴司機指，自己與死者一樣姓鄧「同姓三分親」故閒時會閒聊數句，對於他意外離世的消息感到痛心。

有站頭的小巴司機坦言，從新聞看到的照片，由於拖車並非撞至司機位，因此相信交通意外不至於致命。他估計，死者於駕駛其間突然休克肇禍，但不清楚其身體狀況。他表示，對於有手足離世感到傷心。