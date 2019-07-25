【港鐵事故】大埔墟站千人打蛇餅　乘客鼓譟：成日加價都做到咁

港鐵工程列車一個轉向架偏離路軌，東鐵綫來往火炭站至大埔墟站服務暫停。早上上班時間，大埔墟站逾千人排列等候接駁巴士，最高峰時期大埔墟人龍站巴士站排至街市，再「打蛇餅」回大埔墟站內，長逾200米。 港鐵列列車駁至大埔墟站時，站車廣播提醒乘客需在此站下車，車上乘客隨即下車。至八時半左右，人潮開始稍為減退，但龍尾仍由大埔墟街市折回大埔墟站，在場有人鼓燥「等到下晝啦！」

港鐵安排接駁巴來往大埔至沙田，現場人龍長達至少300人，由大埔墟站巴士站排至街市，再「打蛇餅」回大埔墟站內，有現場人士鼓燥。（陳蕾蕾攝）

鄧小姐對港鐵出現故障感到不滿：「點解你（港鐵）成日加價但係做到咁樣？」（陳蕾蕾攝） 港鐵安排接駁巴來往大埔至沙田，現場人龍長達至少三百人，由大埔墟站巴士站排至街市，再「打蛇餅」回大埔墟站內。現場乘客鼓燥，與職員爭執，亦有人因打尖問題鼓燥。 鄧小姐原本由上水到大學站上班，平時上班只需20分鐘，現時於大埔墟站已等待近45分鐘。她表示「提早出門都冇用，上水個邊都越黎越多人。」又對港鐵出現故障感到不滿，「點解你成日加價但係做到咁樣，我覺得政府應該有筆錢，去進行多啲維修檢查工序！」

溫先生批評港鐵安排欠佳，職員人手安排欠奉，又未有在全部隊伍加設圍欄排隊。（陳蕾蕾攝） 溫先生表示，原本欲由太和站乘至大學站上班，今早七時半看見新聞，提早15分鐘出門，惟仍遲到。他表示平日上班只20分鐘，現時相信需要一個半小時，又指「港鐵安排得太差」，職員人手安排欠奉，又未有在全部隊伍加設圍欄排隊。他表示港鐵雖然出事故，但亦無可奈可「無得點，淨係可以搭佢。」

教師吳小姐由大埔站至紅磡站上班，批評港鐵安排混亂。（陳蕾蕾攝） 港鐵呼籲考慮使用其他交通工具，大埔墟的士站逾百人排隊，供不應求。教師吳小姐由大埔站至紅磡站上班，原本車程只需25分鐘，今早到達大埔墟站才得悉發生故障，原本等待接駁巴到沙田，惟候車時間太長便轉戰的士，現時已候車約一個多小時，表示現時感到十分擔心，「學生等緊等我」，又直指港鐵安排「太混亂！」她表示以往亦曾遇上港鐵事故，但未如今次般嚴重。

曾先生(左)今早欲帶同小朋友參與嘉道理農場的夏令營，原本定於9時大埔墟站等候旅遊巴上車，現時因交通癱瘓。（陳蕾蕾攝） 曾先生表示，今早欲帶同小朋友參與嘉道理農場的夏令營，原本定於9時大埔墟站等候旅遊巴上車，現時因交通癱瘓，導師表示「塞緊車」，至近9時仍暫時仍未見旅遊巴出現，未知情況如何；他表示自己駕車到大埔墟站，剛才則未有擠塞。

曾先生(左)今早欲帶同小朋友參與嘉道理農場的夏令營，原本定於9時大埔墟站等候旅遊巴上車，現時因交通癱瘓。（陳蕾蕾攝） 曾先生表示，今早欲帶同小朋友參與嘉道理農場的夏令營，原本定於9時大埔墟站等候旅遊巴上車，現時因交通癱瘓，導師表示「塞緊車」，至近9時仍暫時仍未見旅遊巴出現，未知情況如何；他表示自己駕車到大埔墟站，剛才則未有擠塞。

港鐵於凌晨5時10分宣佈，由於有工程列車在大學站附近發生事故，東鐵綫火炭站往返大埔墟站暫停服務。東鐵綫紅磡站往返火炭站維持每3分鐘一班；大埔墟站往返羅湖站每6分鐘一班；大埔墟站往返落馬洲站每12分鐘一班。港鐵表示，港鐵職員現正進行搶修工作，但暫未知出軌原因、及何時可以完成搶修。

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火炭站

於上午8時許繁忙時間，大量乘客需於火炭站出閘轉乘接駁巴士前往大埔墟站，現場一度有逾600人排隊輪候。（鄺曉斌攝）