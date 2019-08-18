【818集會】流水式集會變無定向「亂流」　各方亂行上山又落山

警方向民陣申請的遊行及遊行後集會發反對通知書，只准維園集會，民陣改以「流水式」進行集會，呼籲到場人士離開，而泛民則帶頭離開維園向中上環前進，騰出空間予參與者進入維園。惟參與集會人數之多，逼爆維園六個足球場及中央草坪，更倒灌至銅鑼灣、天后一帶，參與人士出現無定向亂流的情況，有人逆流而行，直言只是跟前面的人；亦有人上山及落山，希望走捷徑走入大隊；也有人放棄入維園，直接向北角方向前進。市民笑言﹕「流水式吖嘛！」認為混亂源於警方不發不反對通知書，沒有人指揮方向所致。

告士打道同樣出現無定向「亂流」的情況。（余睿菁攝）

民陣「流水式」集會開始近三小時，仍有無數市民在銅鑼灣、天后一帶聚集，等候進入維園。同時，炮台山、北角英皇道皆出現市民佔路的情況。傍晚5時半，部分滯留在天后的市民改為經天后廟道上山，朝灣仔方向前進，亦有人經康福臺落山，加入大隊。有市民則指，由於銅鑼灣英皇道一帶已堵塞 ，在銅鑼灣一帶無法進入維園，故行上山，打算前往北角後乘車離開。

參與人士感迷失 市民東西方向亂行

傍晚近6時，炮台山英皇道近庇理羅士女子中學外的部分人潮朝維園方向前進，但當中亦有人逆流而行，他們指只是「跟人行」，無方向或目標。龍先生和龍小姐，今天四時左右開始在維園，剛剛出來走在英皇道上，他們坦言，如果有遊行通知書，市民可以向既定路線前進，如今全部參與人士都「唔知行去邊，好迷失」，見到市民向東向西行都有，而大部分都已走出行車線，多條道路交都有受阻，「就算只係批集會通知書，但其實咁多人喺入面散出嚟，根本同遊行冇分別。」

二人指，正朝北角方向行走，但暫未有計劃要再往何處，「睇下過到去會點，可能會走，可能再跟下人行。」他們認為，今天所見市民十分自律，秩序大致良好，混亂只在沒有明確的前行方向。

龍先生及龍小姐表示市民沒有方向地前進，「好迷失」。（王譯揚攝）

參與者批警不發不反對通知書增混亂

下午5時多，往炮台山方向的山路上，黃先生和太太參加完維園的集會後準備回家。問到知否為何集會場地一帶有大量市民四處遊走時，黃先生稱笑言「流水式吖嘛」。但他同時認為主因是政府沒有就遊行發出不反對通知書，而現場又沒有人負責指揮方向，使今次集會較以往混亂。

另外，黃太認為今天的混亂很大程度上源於沒有指定的出入口，指「銅鑼灣又有、天后又有」，令參與集會的市民很容易堵塞不同地帶的道路。