【警方記者會】三日三宗跌槍、失子彈　江永祥﹕大雨手濕或致跌槍

反對《逃犯條例》修訂事件衝突不絕，混亂場面發生時刻，多次發生警員掉彈匣、佩槍飛脫及遺失子彈等事件，警方表示會作出調查。繼713「光復上水」遊行有便衣警疑跌彈匣被傳媒發現後，本月一連三日發生三宗佩槍飛脫、掉子彈事件，包括824觀塘遊行後在黃大仙衝突中，警跌快速上彈器連六發子彈；825荃葵青遊行中，警員在荃灣沙咀道衝突中掉佩槍；以及昨晚深水埗衝突清場時警遺失子彈。三宗事件警方皆檢回遺失的裝備。 對於警方是否需要重新接受訓練，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指比起作出訓練，更重要的是要求警員檢查及確認快速上彈器袋或手槍袋是否能正常使用。至於跌槍事件，或有其他因素導致，包括「because on that day we have quite a heavy rainfall（因為當日下大雨）」，警員手濕持槍或是跌槍的其中一個原因。他認為沒有警員會想跌掉裝備，並相信警員會確保妥善保管裝備，警方會開檔案調查是個人錯誤、抑或手槍袋破爛所致。

警方地毯式搜索深水埗一帶主要街道，疑尋找子彈。（黃偉民攝）

警﹕遺失子彈已盡力搜索 市民窄罅位找到

昨晚（8月26日）深水埗驅散行動中，有警員遺失一粒子彈，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，據該名警員報稱，在跑動期間感到腰間袋有快速上彈器及後備子彈的袋曾鬆開，打開袋後發現子彈和上彈器分離，由於正在行動中，予是將子彈和上彈器放入一個有拉鏈的袋，在完成行動後發現有一粒子彈遺失，向上級匯報後曾進行簡單搜索，但由於已夜深，搜索困難高，警方在今早在欽州街搜索，其後有一名市民長沙灣道附近馬路尋獲子彈，江強調，由於「子彈係細物件，好似銀仔咁大」，而市民又稱在窄罅位找到，重申警員已盡力搜索，「搵唔到都有好多因素」。江永祥稱，警方之後會「開file」調查子彈袋是否鬆脫快速上彈器是否有老化。

有網圖顯示黃大仙路面發生懷疑子彈。(網上圖片)

另外，網上有相片顯示，周六（8月24日）觀塘遊行過後，示威者轉戰黃大仙堵路，有人在路面上發現一個快速上彈器連六發子彈。江永祥承認，當時確有警員的子彈跌在地上，但已立即捨起，相片只是在期間拍攝。

此外，周日（8月25日）荃灣衝突事件中，有警員被大批激進示威者追打時，跌倒在地上，其間懷疑佩槍跌出，要在同袍遮護下拾回佩槍。記者在警方記者會上，問到跌槍、跌子彈等問題，警方是否需要重新接受訓練，江永祥表示會要求警員檢查快速上彈器袋或手槍袋是否能正常使用。江永祥指警員跌槍當日下大雨，警員或因手濕導致跌槍，他認為警員不希望跌出任何裝備，有關警員需要匯報跌槍是因為手槍袋破爛或因個人錯誤導致。

圈內可見一名警員檢回地上懷疑手槍物件。(有線新聞直播片段截圖)

速龍入女廁 江﹕安排女性警員入內

昨晚的深水埗衝突中，大批防暴警員和速龍小隊推進，走入鴨寮街及桂林街等內街。其間有速龍小隊成員進入女性公廁，將兩名懷疑女示威者帶出女廁調查，記者就事件作出追問。江永祥稱，速龍小隊中有女性成員，但戴上頭盔及眼罩後難以分辦，在昨日驅散中，警方評估後擔心有人藏女廁內，因此安排女性警員入內，其後發現無可疑就離開。

另外，據了解，警方因應近日情況購入多套全新保護盔甲，江永祥表示警方有不同類型的盔甲，而部分盔甲已用了一段長時間，因應近日示威者的暴力行動有所升級，包括利用長鐵支、削尖鐵支攻擊警員，警方希望提供最好的保護予警員，因此購入多套全新保護盔甲。