【警方記者會】三日三宗跌槍、失子彈　江永祥﹕大雨手濕或致跌槍

反對《逃犯條例》修訂事件衝突不絕,混亂場面發生時刻,多次發生警員掉彈匣、佩槍飛脫及遺失子彈等事件,警方表示會作出調查。繼713「光復上水」遊行有便衣警疑跌彈匣被傳媒發現後,本月一連三日發生三宗佩槍飛脫、掉子彈事件,包括824觀塘遊行後在黃大仙衝突中,警跌快速上彈器連六發子彈;825荃葵青遊行中,警員在荃灣沙咀道衝突中掉佩槍;以及昨晚深水埗衝突清場時警遺失子彈。三宗事件警方皆檢回遺失的裝備。

對於警方是否需要重新接受訓練,警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指比起作出訓練,更重要的是要求警員檢查及確認快速上彈器袋或手槍袋是否能正常使用。至於跌槍事件,或有其他因素導致,包括「because on that day we have quite a heavy rainfall(因為當日下大雨)」,警員手濕持槍或是跌槍的其中一個原因。他認為沒有警員會想跌掉裝備,並相信警員會確保妥善保管裝備,警方會開檔案調查是個人錯誤、抑或手槍袋破爛所致。